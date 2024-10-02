據內媒近日報道，今年除了特色民宿、奢牌酒店外，以往「神秘」的國賓館亦進入眾多消費者，尤其00後的視野，並隨著十一黃金周開啟，迎來預訂高峰期，有民眾甚至認為體驗不輸國外奢牌酒店。



所謂國賓館，即國家出資或運營的招待所，主要用於接待政府客人。以往，國賓館在坊間略顯神秘，然而隨著時代的發展，其逐步走向市場化。據一款生活服務App數據顯示， 9月第一周，國賓館的搜索量同比增長近10%，評論量增長29%。十一假期間更是迎來預訂高峰期，在預訂國賓館的用戶中，00後佔比接近20%。在社交平台上，亦可以見到不少00後發布的筆記和經驗，介紹自己的國賓館體驗。

對於年輕人而言，國賓館之所以受到熱捧，主要在於性價比。在社交平台上，對國賓館常見的評價包括無敵的景觀、位置處於景區內，以至體驗不輸國外奢牌酒店等。報道指，國賓館大多歷史悠久、地理位置優越、服務上佳，不少國賓館周圍還分布著知名景區和名人故居，對年輕人皆構成了極大的吸引力。

十一黃金周開啟，各大城市湧現人潮。（新華社）

而且，國賓館多少有一重神秘色彩，有著情懷加持和品牌價值，更是國賓館的無形資產。對這種有符號意味的賓館，年輕人自然也有一探究竟的欲望。更重要的是，多數國賓館的價格不是那麽貴，媒體調查發現大部分介於四星級至五星級酒店之間，價格普遍在300元至2000元不等。相比豪華酒店，國賓館的價格更有優勢，景觀、歷史氛圍感又無可替代，因此自然成了年輕人新的心頭好。

對此，內媒評論指出，隨著近些年旅遊市場競爭的加劇，不少國賓館已經開始面臨效益下滑、經營困難的境地，不少老牌國賓館更因經營不善、設施老化、市場定位模糊等原因停業或被拍賣、換牌，故國賓館應當主動抓住這波難得的市場機遇、由年輕人帶動的消費潮流。客觀來看，對很多國賓館來說，放下身段、融入市場已經成了一種必須。