抖音奶狗人設崩壞　內地網紅王爍遭前女友控施暴：頭被抓去撞牆

內地抖音人氣網紅組合「四顆福星」的成員之一王爍，近日遭前女友「雙姐」指控多次施暴，事件在網上迅速發酵，引發內地網民熱議，一度登上微博熱搜第一。雙姐不僅公開了王爍對她動手的影片，還曬出多張自己的瘀青照片。王爍另一名前女友「Z」也跳出來指控，聲稱曾被王爍抓頭撞牆，並逼她在太陽下跪道歉。該事件令王爍原本的「奶狗」形象徹底崩壞，隨後他發文道歉，並宣布「永遠退網」。



內地抖音網紅王爍。（微博）

綜合內媒報道，雙姐在影片中描述，兩人因王爍觀看影片發生爭執，提出分手後，王爍開始謾罵，並試圖搶走她的手機。雙姐曝光了她遭受王爍用書包毆打的畫面，並表示這不是第一次發生此類暴力事件。同時，她也分享了王爍其他前女友的對話記錄，指控他對不同的伴侶都曾有暴力行為。

對此，王爍回應稱自己從未主動打女方，但在衝突中不得已還手，並承認在處理感情問題上不夠成熟，為此向雙方道歉。他聲稱「德不配位」，表示將退出網絡，停止一切活動。然而，這並未平息外界的批評，相關話題「王爍家暴」一度登上微博熱搜第一。

王爍是抖音組合「四顆福星」的成員之一，該組合在抖音上擁有超過285萬粉絲，主要以大學宿舍日常和搞笑劇情出名。王爍的個人形象一直是陽光、搞笑的「奶狗」少年，事件曝光後，粉絲大批脫粉，批評其為「家暴PUA男」。