19歲網紅傳墮樓亡！才拍《亡妻回憶錄》短片　出事前疑與男友吵架

中國內蒙古地區一起墜樓事件引起關注，一名張姓女死者被送往當地殯儀館，據傳是因「家庭衝突」後在社區內墜樓身亡，而微博網友也意外發現，死者疑似是在內地網絡擁有百萬粉絲的網紅「張悅」，引起高度關注；值得一提的是，雖然事發至今警方、家屬皆未證實「網紅張悅」就是死者，但當地派出所民警卻透露，張悅男友馬雲鵬已被拘留、詳情待調查。



中國內蒙古地區傳出「網紅墜樓事件」、據傳死者為擁有逾百萬粉絲的「張悅」。（ 微博 / @長春西門大官人）

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，事件發生在當地時間9月24日，位於中國內蒙古興安盟科爾沁右翼前旗的某社區；一位名叫張悅的女性死者被送到殯儀館，據悉是因為「家庭紛爭」導致墜樓，被懷疑正是抖音情侶帳號「MYP」的網紅。

網紅張悅照片：（按圖了解）



內蒙古網紅「張悅」。（微博 / @張悅）

據微博瘋傳消息，19歲的張悅在事發當天，與馬姓男友在家中爆發爭執，隨後就傳出墜樓意外、癱倒社區身亡，雖然死訊未獲警方及張悅家屬證實，但當地派出所民警卻向媒體表示，馬男在事發後已被警方拘留，案件正在調查中、不便透露。

「張悅墜樓」的話題很快引起討論，粉絲也驚恐表示，在張悅和男友共同經營的情侶帳號「MYP」中，近期才更新一支標註「亡妻回憶錄」的劇情短片，不料時隔近一個月就傳出墜樓消息；而張悅在「快手」平台的帳號也已改為私密狀態。

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