大媽重慶機場登機口前「開音響跳廣場舞」　航管嘆：無法可管

10月4日在重慶江北機場，內地網民拍攝到多名大媽趁候機舒展筋骨，打開音響大跳廣場舞，引起側目，就連航警前往勸說也無法制止。



網傳影片可以看到，在登機口前休息區，一群大媽正跟隨音樂節奏跳舞，人數約莫8、9人之多，眾人圍成一圈，場面看起來十分歡樂。



(影片截圖)

(影片截圖)

內媒報道指，由於音量不小，引發不少旅客圍觀甚至拿起手機拍照，機場負責治安巡邏的工作人員聞訊前來，與其中一名大媽溝通，希望能結束跳舞活動，避免打擾到其他民眾休息，但似乎起不到作用，大媽們繼續「歌照放、舞照跳」。

機場：沒有執法權，無法立即阻止

機場方面回應稱，當時有工作人員去勸阻，但由於沒有執法權，無法立即阻止，「肯定她（大媽）也是比較固執嘛，我們也只能說在旁邊，就是一直勸導她，讓她把聲音降低一點」，以後遇到相同事件會更加積極處理。

網民點睇：

勸不住，那拘一個帶頭老大媽。

能不能管得了要看受害者是誰。

一會馬路上跳，一會烈士陵園跳，一會機場跳。

跳舞是個好活動，但不能影響到別人。

