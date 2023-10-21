以牙還牙？嫌廣場舞大媽霸球場跳舞太嘈　大叔揸電單車排廢氣驅趕

因廣場舞而引起紛爭的事件近年愈發多見，近日一段相關影片在網上瘋傳，馬來西亞1名大叔疑似不滿大媽們在籃球場用喇叭大聲播歌跳舞，一怒之下竟駕電單車直接駛入球場，在大媽身旁不斷踩油製造噪音與廢氣，實行「以其人之道」騷擾大媽，逼使她們離開。



馬來西亞1名大叔嫌大媽們在籃球場高聲播歌跳舞太嘈，於是將電單車駛入球場，在大媽身旁不斷踩油製造噪音與廢氣，逼她們離開。（FB影片截圖）

有馬來西亞網民日前將該段影片上載至Facebook，表示1名大叔因為不滿大媽們霸佔籃球場大聲播歌跳舞，一氣之下騎上電單車直接駛入籃球場，停到大媽身旁不斷踩油，製造噪音與廢氣，試圖驅趕大媽。

從影片可見，有7、8名大媽正在籃球場上勁歌熱舞，地上擺放了戶外拉桿移動式音箱，大聲播着音樂。大叔騎着電單車駛入後，將尾喉對準她們，然後不斷踩油，摩打發動聲音掩蓋了音樂，車尾同時噴出陣陣白煙。本來有婦女還想繼續跳舞，但似是受不了聲浪及廢氣，最終只能敗北而回。

其中1名婦女見狀，站到一旁用手機拍攝情況，同伴則叮囑她要仔細拍下大叔的樣子。而大叔見到大媽們停止跳舞後，亦心滿意足地揚長而去。

影片引起網民熱議，有人認為大叔應該先與對方溝通，這種以牙還牙的報復行為「太幼稚」，「老變態沒文化」、「讓我看到這個大叔，肯定一巴賞過去」。

不過，有網民就認為大叔做法情有可原，猜測可能大媽們播歌太大聲，或者一大清早就開始跳舞，騷擾到附近居民，才會引起大叔不滿，「每天早上6、7點在人家家門開大喇叭就很有文化？」、「搞到一些孩子要打球都沒得打」、「籃球場是給人家打籃球的，你們卻來這裏放歌大大聲跳廣場舞」、「他做了很多人想做卻又不好意思做的事情」。