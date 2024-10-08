遼寧男專注看手機失足落水　仰躺海面漂浮3個小時奇跡獲救

日前，在遼寧大連的星海灣跨海大橋東側路段，有路人發現橋下海面上竟有一道人影正在隨波逐流，隱約還看到還有些動作，於是趕緊報案。趕到現場的救援隊將落水男子救上，得知對方竟是因太專注看手機而失足落水，不懂游泳的他之後在海面上漂浮了足足3個小時，從星海灣跨海大橋西頭漂到了東頭。



「可能是游泳沒力氣了回不到岸邊，急需救援！」9月19日早上6時左右，大連萬眾應急救援隊接到救援信息，主城區隊隊長趙東斌迅速組織救援隊伍趕往星海灣跨海大橋東側附近海面搜救。在茫茫海面上，救援隊伍發現落水者，對方仰躺在海面上，並抱著一藍色浮標。

男子仰躺在海面上，並抱著一藍色浮標。（影片截圖）

趙東斌透露，落水者是一名年約30歲的男子，並沒有明顯外傷，但獲救後身體略微顫抖。他解釋，雖然海水平均溫度在十五六攝氏度，但長時間在海中漂浮，也會導致人出現失溫症狀。

救援隊伍趕往星海灣跨海大橋東側附近海面搜救。（影片截圖）

據落水男子表示，他原本在大橋西側的雕塑公園海邊散步，因為過於專注地看手機，不慎失足落入海中。他又表示，自己不會遊泳，落水後只能盡量放鬆仰躺在海面上，漂浮過程中還抓住了一浮標增加浮力，不過之後只能「聽天由命」。最終，從淩晨4時到早上7時，落水男子經歷了足足3個小時的「海上漂流」 ，從大橋西頭漂到了東頭，奇跡般地獲救。

落水男子經歷了足足3個小時的「海上漂流」 ，從大橋西頭漂到了東頭，奇跡般地獲救。（影片截圖）

趙東斌表示，在不會游泳的情況下，落水者沒有盲目掙扎，而是冷靜應對，保存了體力，是其能獲救的重要原因。不過他也強調，安全獲救固然可喜，但這其中存在太多偶然性，若落水者慌亂掙扎，或者被海浪帶到遠離人群的地方，後果會十分嚴重。因此，他提醒民眾在海邊玩時要格外注意周邊環境，避免意外發生。