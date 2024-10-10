敲詐海底撈6次！北京女調料碗放死蟲索償　敗露後獲刑7個月

北京一名36歲女子，涉嫌先後6次光顧海底撈時，將自備的死蟲混入調料碗中，以投訴到食藥監部門相威脅並進行敲詐。事件敗露後，涉事女子表示自己因投資失敗「欠了一屁股債」，才出此下策。近日，當地法院以敲詐勒索罪判處其有期徒刑7個月、併處罰金1.5萬元（人民幣，下同）。



李某在碗中放入死蟲的動作被海底撈閉路電視拍下。（北京日報）

據《北京日報》報道，今年5月，海底撈總公司盤點賬務時發現，多間分店被人投訴用餐時發現蟲子，而多筆賠償都給了同一個女子李某，覺得其中有蹊蹺遂向警方報案。

當地警方通過調查閉路電視、詢問店員後發現，李某在2022年10月至2023年10月間，曾在北京西城、豐台、通州、大興、順義以及河北燕郊的6間分店內，故意向自己的調料碗中放入死蟲，隨後以向食藥監部門投訴為由，要求店方進行賠償。

當中有3次順利得手，首次敲詐李某獲賠3000元現金和面值2000元儲值卡。接下來兩次分別獲得餐費免單以及十倍賠償1550元和1640元。惟之後三次敗露，店內的閉路電視拍下了李某故意向碗中放蟲子的動作，拒絕對其作出任何賠償。

當地警方在李某暂住地檢獲一盒虫子。（北京日報）

5月14日，當地警方將李某查獲，並在其暫住地找到了一盒死蟲。李某對自己敲詐勒索的行為供認不諱。

在法庭上，李某供述稱，之前做投資失敗，不僅賠上自己和父母的存款，還「欠了一屁股債」。因為還錢壓力大便鬼迷心竅，收集了住處的死蟲，帶到海底撈實施敲詐。之所以選擇海底撈作案，是因為李某認為海底撈服務好，應該會賠償她。

事實上，在6次敲詐海底撈之前，李某曾因同樣的手段敲詐勒索其他餐飲被行政拘留過，但她並未吸取教訓，改邪歸正。事發後，李某家人代她向海底撈進行賠償，最終法院以敲詐勒索罪判處李某有期徒刑7個月，併處罰金1.5萬元。