北京4男海底撈就餐聲稱食出玻璃碎索賠過萬元　涉敲詐勒索被刑拘

今年3月，數名顧客在北京一連鎖火鍋店「海底撈」用餐時，聲稱在麻醬中吃出玻璃碎渣。海底撈免單後再賠償，並立即報警處理。

經查，警方發現有人多次在海底撈門店惡意索賠，涉額過萬元。目前，4名疑犯涉嫌敲詐勒索罪被警方刑事拘留。



北京廣播電視台報道，今年3月11日，數名顧客在北京平谷區的海底撈門店用餐時，其中一名顧客聲稱在麻醬調料中吃出玻璃碎渣。當天，該桌顧客消費378元（人民幣，下同），海底撈給予免單，並賠付2500元，同時報警處理。

警方翻查閉路電視紀錄，發現其中一名男子在調料台拿碗時，順手將玻璃渣放在碗中，並將玻璃渣放入麻醬桶內，製造麻醬桶中有碎玻璃的假象。

+ 1

經查，警方鎖定4名嫌疑男子，他們在5個月內連續在北京、承德等地的5間海底撈門店，以相同手法多次碰瓷、惡意索賠，所涉詐騙金額一萬餘元。目前，嫌疑人因涉嫌敲詐勒索罪已被北京警方刑事拘留。

5月8日，海底撈在官方微博發文感謝警方快速打擊違法行為，保障廣大顧客安全、健康的就餐環境；海底撈將持續築牢食品安全防線，對惡意索賠、敲詐營利等不法行為勇敢說不，以法律維護公眾和企業的合法權益。

本次並非海底撈門店第一次發生顧客敲詐事件。2021年6月，一名顧客在海底撈深圳門店就餐時，聲稱自己吃到蟑螂，門店給予其免單並賠付1000元。經警方調查，該名顧客為了免單索賠故意在鍋內丟進異物。最終，該名顧客因敲詐勒索被行政拘留。