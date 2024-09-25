兩岸網戰升級　台灣駭客組織被指網攻大陸

一個據稱來自台灣國安單位的駭客組織， 9月23日被國家安全部曝光。



國安部當天在官方微信公眾號發布一篇題為《起底「台獨」網軍「匿名者64」》的文章，開頭寫道，今年以來，名為「匿名者64」的駭客組織，針對中國大陸和港澳地區，頻繁開展網絡攻擊，試圖獲取有關門戶網站、戶外電子螢幕、網絡電視等控制許可權，進而非法上傳、插播詆毀中國政治制度和大政方針的內容，顛倒黑白，散布謠言。



文章說，深入調查確認，匿名者64並非普通駭客，而是由「台獨」勢力豢養的一支網軍，並附上匿名者64在社群平台X的帳號截圖，但當中不少內容被遮罩。

根據匿名者64在X的簡介資訊，這個組織在2023年6月加入X，地理位置定位為中國。據觀察，匿名者64在X的貼文，內容大多批評大陸政府。貼文按贊數和留言數不多，最多的也只有數百人。

國安部的文章點名指出，匿名者64的真實背景是台灣資通電軍下屬的網絡戰聯隊網絡環境研析中心。該中心專職負責對中國大陸實施網絡認知戰、輿論戰。

「匿名者64」宣稱攻擊大陸及香港地區數字標牌。（微信公眾號＠國家安全部）

文章進一步稱，台灣資通電軍是台灣政府在2017年6月主導建立的「第四軍種」，2022年改革為台灣國防部直屬機構，主要承擔電子作戰、資訊作戰、網絡作戰及軍線維護管理等職能，「是台灣官方對大陸實施網絡作戰的主力」。

文章提到，匿名者64曝光的攻擊目標涉及戶外電子螢幕、自動售賣機、網絡電視等聯網設備，以及新聞媒體、航空公司、大專院校等門戶網站，並批評該組織「試圖營造出大陸網絡安全防護極為脆弱的假像」。

文章指出，被攻擊的網站大多是山寨版的假官方網站，或長期無人關注的「僵屍」網站。

除了談及網攻機構的背景和攻擊對象，國安部還在文章中公布台灣三名資通電軍人羅俊銘、洪莉棋和廖韋綸的姓名與照片，稱他們實施相關網絡攻擊活動。不過，該部沒有具體說明他們做了什麼，但稱將對三人立案偵查。

這是北京今年6月21日公布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》（簡稱《意見》），明確台獨頑固分子兩類刑事罪名的認定標準後，首批依據《意見》立案偵查。根據《意見》，若被官方認定為對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可判處死刑。

台灣資通電軍現役人員：羅俊銘（左）、洪莉棋（中）、廖韋綸（右）。（微信公眾號＠國家安全部）

據台媒《聯合報》報道，國安部公布的照片顯示，洪莉棋穿著台灣空軍航技學院的軍校服，而羅俊銘和廖韋綸的著裝分別是學士服和一般生活服。報道也說，羅俊銘曾在台灣人才網站註冊，內容提及自身具備網絡「滲透測試」、「紅隊演練」等能力。

資通電軍是台軍最神秘部隊

國安部的文章經兩岸媒體轉發和報道後，迅速在台灣輿論圈掀起漣漪。

被點名的資通電軍指揮部首先站出來反駁，稱所屬網絡戰聯隊負責執行國防資訊及網絡安全維護等任務，北京方面指控的內容並非事實。資通電軍指揮部指出，當前敵情及網絡威脅嚴峻，解放軍及其協同力量持續以機、艦及網絡攻擊等手段擾台，是破壞區域和平的始作俑者。

台灣行政院長卓榮泰和防長顧立雄則展示強硬姿態。前者批評文章提到的內容是假訊息，「必須要強力回覆」，後者將矛頭指向中國大陸，稱北京每天對台灣及價值理念相近地方網攻。

美國司法部在2018年12月起訴兩名隸屬中國黑客組織APT10的成員，指他們與中國政府合作，入侵了12個州超過45家公司的電腦網絡。（Getty Images）

台媒《中國時報》9月24日報道，資通電軍是台軍最神秘的部隊，於2017年7月成立，規模約有6000兵力。其中，網絡戰聯隊是台軍的網軍，兵力近1000人，聯隊設在台北市，但在全台有多處據點。

報道也提到，由於中國大陸把台灣當做網絡作戰的練兵場，台灣方面對大陸網軍的手法有相當掌握，並說台軍從未公開展示網軍戰力，但以台灣的科技實力，網絡作戰一旦開打，絕對是秘密武器。

這樣的說法並非沒有依據。《聯合報》引述台灣軍情局前副局長翁衍慶研判，依據他與大陸情報部門交手多年的經歷，對方公布的案件，通常真假參半，不會從頭到尾都子虛烏有，因此宣稱台灣方面網攻，甚至亮出三人名單，都有可能是真的。

翁衍慶進一步說，北京決定採取這樣的行動，可能是因為台灣方面確實駭入某些重要內部網站，取得有價值的情報。

製造寒蟬效應？

台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則向台媒《自由時報》分析，北京通過文章曝光台方人員的舉動，目的就是刻意製造寒蟬效應，嚇阻台灣現役軍人，讓他們不敢收集情報，不然就會被公布照片並究責法辦；同時，讓他們對服役單位產生懷疑，懷疑是否有人把名單供出去。

《聯合報》引述上海台灣研究所所長倪永傑說，國安部是專業的反諜機構，對被點名的三人進行反制，達到的是反台獨分裂的一個先行行動。他說：「我們不僅僅反對在島內製造台獨輿論、進行台獨活動的這些人，你在網絡世界，透過製造假消息來對抗中國大陸、干擾中國大陸的行為也是我們要針對、制裁的。」

倪永傑強調，由此可見，現在官方反台獨分裂的領域在擴大，手段也更精准。對於網絡犯罪活動，破壞兩岸關係發展、製造台獨分裂的行動，打擊也更具針對性。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

據《路透社》報道，它目前無法核實匿名者64的所在地，或者該組織是否真的進行了被指控的駭客攻擊。

實際上，網絡攻擊不時在兩岸上演。其中，最為矚目的莫過於美國眾議院前議長佩洛西（Nancy Pelosi）2022年8月訪台前，台灣府和外交部官網雙雙遭駭客襲擊。

《路透社》報道稱，台灣外交部當時在聲明中稱，網站受到「來自中國、俄羅斯和其他地方等大量IP」、每分鐘高達850萬個流量請求的攻擊。

兩岸關係近年來不斷惡化，在不少領域都爆發衝突，針對現在被曝光的駭客攻擊事件，雙方也各執一詞。無論真相如何，這件事讓外界更清楚認知到，北京和台北之間的角力，已讓過往在檯面下的駭客網攻，慢慢浮上檯面。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

