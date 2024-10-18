吉林企業4人擅離崗位1人長達16年惹議　公司：直接辭退不合法

周二（15日），吉林森工集團泉陽泉飲品有限公司發布通告，指4名員工未經公司批準擅自離崗，至今一直未到公司上班，其中一人更是長達16年未回公司，引起網民熱議。對於4人離崗這麽多年，為何不按照曠工相關規定予以辭退，該公司人事部門工作人員周五（18日）表示，直接按曠工辭退是不符合勞動法的。公司內部現在都在積極應對。



《吉林日報》第6版周二刊發上述公司《關於要求任守志等四名同志限期返回公司上班的通告》，通告稱，任守志、王亮、尹世橋、張玉華四名同志未經公司批準擅自離崗，至今一直未到公司上班，在此期間內，公司不斷以各種方式與上述同志聯繫未果。現以公告方式通知上述四名同志於2024年10月21日前返回公司上班，如逾期不歸，將按《勞動法》和吉林省國資委《關於開展「吃空餉」問題專項整治的通知》及有關規定處理。

四名員工的離崗時間分別為2020年1月（任守志）、2018年10月（王亮）、2015年4月（尹世橋）及2008年8月（張玉華）。其中張玉華長達16年未回公司，引起網民熱議，「難道這麽長時間沒有任何手續不上班不算曠工？吃了16年的空餉怎麽辦？」

公司發布《關於要求任守志等四名同志限期返回公司上班的通告》。（《吉林日報》）

周五，一名泉陽泉飲品有限公司人事部門工作人員向內媒表示，通告中的4人都是流水線工人、生產線工人，「經培訓能勝任，我們可以讓他（她）上崗，直接按曠工辭退是不符合勞動法的。公司內部現在都在積極應對」。

另一方面，有媒體成功聯繫上張玉華的丈夫，他稱，妻子一直在外地陪孩子上學，沒去上班，計劃下周一（21日）回公司上班。他又稱，16年前妻子懷孕身體不好，公司相關負責人給批了產假在家休養。對此，上述工作人員表示，他們一直試著聯繫，但都沒有找到人，「我也想知道媒體是怎麽聯繫上的」。

此外，工作人員表示，此次通告目的在於清理長期不在崗人員，不存在「吃空餉」的情況，強調長期未到崗是沒有薪酬、工資的。她又透露，原本四人應該在2019年就被處理，但由於新冠疫情等情況，公司作為國企暫將其擱置。近兩年，公司試圖找他們，但同事、街坊鄰居、親戚朋友都不知道這些人的去向和未到崗原因。由於近期一直找不到人，公司最後決定履行法律程序，走公告流程，響應專項整治的號召。

她強調，如果四人回來，可以安排工作崗位，如果仍不回來公司將解約。