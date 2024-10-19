武漢女胃口大開連吃六七個柿　一夜間長兩巨大胃石　醫生打碎取出

現時是吃柿的季節，然而湖北武漢一名女子近日連吃六七個柿後，竟在一夜間長出兩個巨大胃石，需由醫生將胃石打碎再分次取出。



10月13日，家住漢口的辛女士（化姓）下班後買了兩斤柿回家，結果晚上胃口大開，一口氣連吃六七個。翌日一早，她便感覺到胃痛、反酸、想吐，上網一查懷疑是胃石作祟，於是按照網上的說法，到超市買了兩大瓶可樂，準備自行「消滅」胃石。但在家喝了3天可樂後，她仍感腹脹不適，無奈於18日在家人的陪同下到市第四醫院古田院區胃腸外科門診就診。

檢查結果表明，辛女士胃痛確由兩個胃石所致，其中小的有4厘米，大的則已經長到了10厘米。醫生介紹，胃石的形成過程可快至幾個小時，辛女士前一天吃柿，第二天胃石就開始形成。

辛女士前一天吃柿，第二天胃石就開始形成。 （極目新聞）

對於通過可樂來「消石」，醫生指，胃部沒有潰瘍且胃石形成時間短的年輕患者確實可以，但辛女士胃石很大，且過了好幾天才就診，因此喝可樂已經沒有太大效果。

經與家屬充分溝通，醫生決定選擇創傷相對較小的內鏡下治療方法，將兩個胃石打碎後分次取出。幾天後，辛女士的胃石全部取出並已順利出院。

近一個月，該院已經接診3宗因吃柿子導致的胃石症病人。據介紹，與其他水果不同，柿含有大量鞣酸，短期內大量進食會刺激胃黏膜，分泌大量胃酸，當中的鞣酸會在胃酸作用下與果酸、樹膠或其他食物形成結石。因此，民眾不宜空腹或過多食柿，如果食用過多已造成胃痛、胃脹、反酸等症狀應及時就醫，避免病情惡化導致胃穿孔。