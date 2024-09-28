曾炒車後因窮放棄治療引發全城尋人　湖北34歲煙霧病患者離世

去年，罕見病「煙霧病」患者、湖北青年鄒誠俊在騎電動車期間病發炒車，導致頭破血流，但無錢求醫下，他返回出租屋一心等死，結果網上曝光後觸發全城尋人。時隔一年，鄒誠俊再度回到公眾視線，其因胰腺炎和煙霧病病發，周二（24日）搶救無效離世，終年34歲。而在死前，他一再向公眾致歉，「給大家添麻煩了」。



據了解，鄒誠俊為胰腺炎和煙霧病患者，其中煙霧病為無法根治的罕見病，每10萬人約3人患病。患者會出現腦出血、腦梗死、偏癱、癲癇，甚至死亡情況。去年，鄒誠俊已因該病致大腦動脈狹窄、閉塞，常常突發眩暈。

去年7月24日淩晨1時多，鄒誠俊騎電動車從宜昌市雲集隧道返回出租屋期間，因病發炒車，眉骨、下巴、膝蓋等多處頓時血流如注，其中頭部情況尤為嚴重。可是，鄒誠俊一家極為貧困，父母均長年患病，因此鄒放棄求醫。而一名的士司機和車上乘客目睹過程，一度想強行拉鄒誠俊上車到醫院治療，但遭到拒絕。最終，現場只留下涉事白色電動車和血跡。

去年7月24日淩晨，鄒誠俊騎電動車返回出租屋期間，因病發炒車。（網上圖片）

有目睹過程的司機想強行拉鄒誠俊上車到醫院治療，但遭到拒絕。（網上圖片）

返回出租屋後，鄒誠俊因胰腺壞死引發糖尿病，且沒能止血，然而他決定，要不讓傷口自癒，要不乾脆「等死」。可幸的是，他全身披血離開的閉路電視畫面在當地廣傳，引發全城網民人肉搜尋，想救他一命。

根據監控和血跡，警方淩晨3時許找到鄒誠俊的出租屋。當時他全身脫光坐在床上，頭部仍流著血。而無數網民為此感動，紛紛為他打氣，更自發捐款，短短幾天就籌到57萬元人民幣，甚至有熱心人向鄒誠俊的出租屋送上電飯鍋、電扇等電器，以及食物、衣服等。對此，鄒誠俊感激不盡，認為自己只是一個普通人，其幸運是大家給的，他想記住每一個捐款的人。

鄒誠俊生前照。（網上圖片）

鄒誠俊年僅34歲。（網上圖片）

鄒誠俊死前一再向公眾稱「給大家添麻煩了」。（網上圖片）

時隔一年，鄒誠俊再度傳出消息。據親友透露，他自6月起便因重症胰腺炎併發症院，情況愈來愈嚴重，最終搶救無效，於周二淩晨離世，年僅34歲。

親友表示，鄒誠俊短短的一生極其不幸，在而立之年，父親與自己雙雙患上罕見病，被其他疾病與併發症折磨得不似人形。但同時，他也是幸運的，因一次意外讓自己的事跡廣為人知，在大量有心人的無私幫助下，看到了生的希望。