4歲童遭貨車輾壓險喪命　醫生妙手回春｢拼｣下肢　術後1年已能走路

去年8月，浙江一名4歲男童不慎遭貨車輾壓，導致他骨盆骨折、大血管斷裂、全身失血過半、腹部及左下肢開放性損傷，甚至有生命危險。但經過醫生的努力，男童的下肢被「拼」好，今年8月已經順利出院，如今更能夠獨立行走。



去年8月，浙江一名4歲男童不慎遭貨車輾壓。（央視新聞）

據央視新聞報道，2023年8月，4歲男童旺仔在玩耍時不慎遭貨車輾壓，車輪輾壓了他的下腹部和左下肢大腿根處，隨後被緊急送往醫院搶救。

旺仔被送到醫院時，生命體徵極不穩定，急診醫生立即啟動救治流程，同時，骨科、普外科、血管外科等多科室專家開展了緊急討論，並得出高位截肢是最安全的方式的結論。而若將斷肢接回，則可能出現感染、壞死，甚至危及生命。

醫生為男童進行手術。（央視新聞）

男童術後一周蘇醒。（央視新聞）

今年8月，男童順利出院。（央視新聞）

經過專業研判，醫生判斷旺仔還有一絲保腿的希望，最終一致決定，爭取保命的同時保住孩子的腿。不過，手術過程卻十分艱難，不僅要一針一針縫補血管，還需要進行血管移植。此外，醫生還要對他破損的神經進行修補，以及針對性固定、處理睪丸、包皮等。

經過十幾個小時的手術，旺仔被轉入ICU。術後一周，旺仔終於醒來，令人欣喜的是他的左下肢皮瓣與組織恢復良好，在ICU整整住了1個月後，旺仔的各項生命體徵終於平穩被轉入普通病房。直至今年8月，旺仔順利出院。

男童如今已可自己走路。（央視新聞）

旺仔的媽媽表示，旺仔已經順利進入幼稚園，「他心態很好，每天很開心，自己走路吃飯都沒問題，但跑步等運動能力還有點缺失，需要持續性的康復。」旺仔的媽媽還稱，旺仔的恢復情況已經超出了當時的預期。