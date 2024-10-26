日本將向中國歸還16隻朱䴉　屬瀕危物種被譽為「東方寶石」

日本環境省周四（10月24日）宣布，將把出生在新潟縣的16隻朱䴉歸還中國，牠們將於10月31日抵達北京。而這亦是時隔8年，日本再向中國歸還中國。



日本時隔8年再次將朱䴉歸還中國。（網上圖片）

據日本共同社報道，今次歸還的事2016年至2022年出生在新潟縣佐渡市朱䴉保護中心的7隻雄性朱䴉和9隻雌性朱䴉。中方代表將訪問日本，10月29日在佐渡市的朱䴉交流會館進行交接簽字儀式，10月31日送到北京。

在運送之前，這些朱䴉將隔離進行禽流感等檢查。據了解，待飼養的準備工作做好後，將由北京動物園接收。

而這亦將是2016年後，時隔8年日方再把朱䴉歸還中國。基於中日之間的備忘錄，中方提供的朱䴉繁育的後代半數需歸還中國，但此前受新冠疫情影響而停滯。

朱䴉被譽為「東方寶石」、「吉祥之鳥」。（新華社）

報道稱，歸還朱䴉始於2002年3月，到2016年3月為止共進行了7次，共有47隻朱䴉歸還中國。朱䴉過去曾廣泛分布於日本各地，但明治時期以後數量驟減，2003年日本本土的朱䴉滅絕。日本於1999年起接受中方提供的朱䴉，進行人工飼養繁殖。

公開資料顯示，朱䴉被譽為「東方寶石」、「吉祥之鳥」，在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》（IUCN）中被列為瀕危物種，並在中國《國家重點保護野生動物名錄》中被列為一級保護動物。