「農民英雄」淪為犯罪團夥首腦　江蘇第一位農民縣長「三蟒」被查

江蘇省連雲港市警方近日張貼了一則針對犯罪線索的徵集通告，迅速在當地和社會各界引發廣泛關注。這份通告提到的主要人物宋世敏，曾是「全國農民十大優秀人才」之一，輿論曾稱其為連雲港市贛榆縣（現贛榆區）直接從農民中選出來的第一位副縣長。然而，如今他卻成為犯罪團伙的頭目，涉嫌多項違法犯罪行為。



內媒《觀察者網》報道，根據連雲港市公安局的通告，宋世敏、宋世團、宋忠柏等人近日因涉嫌參與犯罪活動而被警方逮捕。通告指出，為徹底查清犯罪事實，公安機關現向社會公開徵集宋世敏等人相關的違法犯罪線索，並呼籲受害者、知情者，無論是企業、社會團體或個人，都可向公安機關提供有關證據。通告落款日期為10月22日，由連雲港市公安局「6．19」專案組簽發，並附有四名犯罪嫌疑人的基本信息。

通告提到，近期連雲港市公安局偵查以宋世敏為首的犯罪團夥實施的犯罪行為，已抓獲宋世敏、宋世團、宋忠柏等多名犯罪嫌疑人。（齊魯晚報）

報道介紹，宋世敏的發家之路可追溯至上世紀80年代，最早以水產經營起家，之後逐步成為一位具有地方影響力的農民企業家。1995年，他被推選為贛榆縣青口鎮宋口村黨支部書記，並於1999年創辦江蘇榆城集團，該公司以1.5億元（人民幣，下同）註冊資本成為江蘇省唯一的省級水產苗種企業。隨著事業擴展，宋世敏的聲望也日益提高，2000年更獲選「全國農民十大優秀人才」，宋口村被國務院發展研究中心命名為「蘇北第一村」。

2003年，宋世敏被直接選為江蘇省贛榆縣（現贛榆區）副縣長，成為江蘇省首位由農民出身擔任的縣級官員。當時這一事件一度被視為「基層代表進入地方領導層」的創新嘗試，宋世敏也成為改革開放後象徵性人物。然而，即使擔任副縣長，他依然兼任榆城集團的董事長與總經理，並持股超過70%。不過，榆城集團近年來經營情況逐漸下滑，天眼查數據顯示，該公司2021年僅有一名登記員工，2022年和2023年則無人在職。但當記者致電該公司公開電話，已提示為空號。

據知情人士透露，宋世敏在當地影響力深厚，甚至有「三蟒」的稱號，他的兩位兄弟則分別被稱為「大蟒」和「二蟒」。一名贛榆區村民表示，宋世敏一度在村中「一手遮天」，在其主政期間，宋口村的大量經濟資源和公共項目都由其主導，並在當地形成不小的勢力。

隨著宋世敏團伙被查，警方目前已在贛榆區多處張貼徵集線索的通告，當地村民普遍知悉此事。一名村民透露，村內牆面和電線桿上都貼滿了通告，甚至有網民指出，當地五十歲以上的人幾乎無人不知宋世敏。一位居住在宋口村的村民說：「通告是真的，但我們村裡人都不敢說太多。」這些回應反映了宋世敏團伙在當地的影響力及其所牽涉的複雜背景。

目前，隨著通告的公開，連雲港市公安局正積極調查，並鼓勵受害者及知情者向公安部門檢舉揭發。