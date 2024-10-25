涉嫌故意洩露國家秘密　中國地質調查局原局長鍾自然被提起公訴

據最高人民檢察院周五（25日）消息，自然資源部原黨組成員，中國地質調查局原黨組書記、局長鍾自然涉嫌受賄、故意洩露國家秘密一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由浙江省寧波市人民檢察院審查起訴。近日，寧波市人民檢察院已向寧波市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控，被告鍾自然利用擔任中國地質調查局黨組副書記、副局長，原國土資源部總工程師，原國土資源部黨組成員，自然資源部黨組成員，中國地質調查局黨組書記、局長等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；鍾自然違反保守國家秘密法的規定，故意洩露國家秘密，情節嚴重，依法應當以受賄罪、故意洩露國家秘密罪追究其刑事責任。

鍾自然今年1月被查，6月被開除黨籍。

當局早前通報，經查，鍾自然喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，不信馬列信鬼神，搞迷信活動；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請；違背組織原則，不如實報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔、職工錄用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，搞權色、錢色交易；道德敗壞；公器私用，將地質調查、礦產開發等權力作為斂財納賄的工具，搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、礦權審批等方面謀利，並非法收受巨額財物；違反國家保密規定，故意洩露國家秘密。