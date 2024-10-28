滬3歲男童遭生父女友虐殺無完膚　CCTV過於暴力警方不忍其母觀看

今年9月，上海一名3歲男童慘遭生父女友趙某的長期虐待，被醫院診斷腦死亡不幸離世。孩子母親馬女士講述孩子受虐慘狀時痛哭表示，警方曾找到趙某虐待孩子的監控影片，但警方告訴她內容過於暴力，處於保護目的僅口頭轉述影片內容。

與孩子一同生活的生父黃某在接受內媒訪問時卻說，「沒有想到事情這麼嚴重」，而他曾希望孩子生母馬女士撤訴，讓孩子早日火化。



3歲男童黃梓澈的生母馬女士於今年8月28日，收到來自上海兒童醫院的電話，工作人員告訴她，孩子因昏迷在ICU搶救多日後被診斷為腦死亡。孩子生父黃某想要放棄治療，但需要馬女士的同意才可拔管。

馬女士說，見到孩子時，兒子臉上、眼部泛著青紫，渾身上下到處都是大大小小的淤青，小腿上還有一個醒目的環形傷痕，「我不知道那是什麽造成的，即使已經掛了這麽多天消炎藥，還是通紅通紅的。」

男孩身上多處有傷痕。（@新浪熱點）

男孩身上多處有傷痕。（@新浪熱點）

馬女士從醫生處得知孩子長期遭受虐待。醫生告訴她，孩子4天前被送到醫院，當時家屬說是孩子在洗澡時不慎跌倒導致昏迷。接診醫生看到孩子身上的傷痕後察覺不對勁，立刻向警方報案。了解情況後，馬女士再次報警。

當天，馬女士在醫院見到兒子的生父黃某和女友趙某，質問二人是否虐待孩子，惟兩人矢口否認，堅稱孩子是洗澡時不慎跌倒才受傷。不過，趙某承認孩子腿上的環形傷是她咬的，因孩子先咬了她，她便還嘴咬過去。

得知馬女士已經報警，黃某乞求她主動撤案，以便盡早將孩子帶回老家準備後事。馬女士聽到後非常氣憤，當場拒絕了黃某的請求，並表示一定會追究到底。

8月30日，孩子生父的女友趙某被警方以涉嫌虐待罪刑事拘留。9月4日下午，3歲的黃梓澈徹底失去生命體征。馬女士決定將兒子的屍體送去屍檢，以確定真正的死因。

鈍性外力作用致顱腦損傷致死 警方：虐待影片過於暴力僅口述

10月16日，馬女士收到了上海市公安局浦東分局的屍檢鑒定意見通知書：黃梓澈系鈍性外力作用致顱腦損傷，引起中樞神經系統功能障礙死亡。

警方告訴馬女士，他們找到了記錄下趙某虐待孩子的監控影片。雖然馬女士多次要求觀看，但是警方告訴她內容過於暴力，出於保護的目的僅口頭轉述監控內容。

上海3歲男童出事前一個月的影片中，頭部有發紅傷痕。

馬女士說，「辦案人員說，監控清楚的拍下趙某打孩子的過程，她先後用手和拖鞋連續扇孩子，把孩子扇到地上，此外她還用了棍子抽打孩子。」最後導致孩子死亡的原因是顱內血管爆裂造成昏迷。

得知這些情況後，馬女士傷心崩潰多次哭到昏厥，頭發也大把掉落，之後又反覆高燒。馬女士的母親擔心女兒的身體狀況，將她從上海接回了安徽淮北老家。

生父威脅要求獲撫養權

在接受內媒《大象新聞》訪問時，馬女士介紹，她17歲時與大四歲的黃某結婚，但因未到法定年齡，2人並未領結婚證。婚後黃某多次出軌，她便與其分開。2人分開後，孩子與奶奶生活過一段時間，其後馬女士將孩子接到上海。

馬女士回憶，今年1月，因黃某聯繫馬女士稱，孩子奶奶患病想念孩子，希望接走探望奶奶，第二日便送回。但將孩子送走後，馬女士再次聯繫黃某卻被拉黑，不久收到黃某來電，要求將撫養權歸於黃某，否則將永遠見不到孩子。

無奈之下，馬女士只能先答應黃某要求，「我實在是想知道孩子的情況，想著先跟他說說好話，等到過年那段時間再去要孩子。」然而文件簽署後，馬女士依然沒能見到孩子。直到她接到上海兒童醫院的電話，在PICU見到兒子最後一面。

上海3歲男童慘遭生父女友虐待致死。

鄰居：長期遭受虐待 甚至外出討飯

據此前報道，為了搜集孩子被虐待證據，馬女士在網絡發片，希望獲得更多線索。馬女士從知情人處獲悉，男童被生父及生父女友帶到上海生活，黃某外出打工時，女友趙某在家照顧孩子。知情鄰居稱，男童一直遭受虐待，有時甚至沒飯吃到鄰居家討要。臉上也時常有傷，即使夏天炎熱也長袖長褲，不露出皮膚。

馬女士對孩子生父在這件事上的態度感到非常氣憤。女友趙某被警方帶走後，孩子父親黃某堅稱其對孩子遭受虐待並不知情，「但是我剛去醫院的時候，黃某還在維護趙某，孩子住院期間他倆還在社交平台秀恩愛。」

3歲半幼童疑遭生父女友虐待離世。（影片截圖）

3歲半幼童疑遭生父女友虐待離世，生母在網絡求助。（影片截圖）

生父稱「沒想到這麼嚴重」望從重處理

對此，孩子生父黃某表示，他平時工作很忙，孩子一直是趙某照顧，「我下班孩子都睡著了，也看不到身上有傷。」黃某說，當初想讓馬女士撤訴是想讓孩子早日入土為安，「那個時候沒有想到事情這麽嚴重，警方說孩子要火化的話必須撤訴才行，所以才會給馬女士提出這樣的要求。」

黃某稱，孩子曾告訴他想要「換媽媽」，但據其了解是因趙某對孩子比較嚴格所致。他不解趙某虐待孩子的行為，表示「希望可以從重處理，不可能說我孩子一條命白白這麽就這麽沒了。」

目前，該案件已被警方刑事立案。馬女士表示，對於將自己兒子虐待致死的趙某，她要求判處其死刑，並且不會接受任何形式的調解。對於兒子生父黃某，她會向法院起訴追究他的民事責任，「他到現在都不願站出來，對孩子的事不管不問，他也必須要受到應有的懲罰。」