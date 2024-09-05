上海3歲半男童疑遭生父女友虐待致死　醫生稱曾被咬到血肉模糊

內媒《新京報》報道，近日，有網友發佈拍片稱，自己的兒子遭前夫女友虐待，被醫院診斷為腦死亡。今日（4日）下午，男孩親屬稱，男孩已於昨晚（4日）不幸離世。上海警方則表示犯罪嫌疑人趙某因涉嫌虐待罪，已被刑事拘留。



3歲半幼童疑遭生父女友虐待離世。（影片截圖）

《新京報》報道 ，網絡上有多段影片顯示，一名男孩身上插著醫療導管躺在病床上，腿部、後背和頭部有多處瘀青，腿部還有一圈咬痕。

男孩身上多處有傷痕。（@新浪熱點）

男孩身上多處有傷痕。（@新浪熱點）

據知情人士稱，男孩今年3歲半，老家在安徽省淮北市濉溪縣，目前居住在上海市浦東新區。男孩父母離異後，孩子隨生父及生父女友趙某一起生活，並由兩人照料。

今年8月底，男孩被趙某送至醫院治療，醫生看到男孩渾身是傷，懷疑遭人虐待便報警。

3歲半幼童疑遭生父女友虐待離世。（影片截圖）

3歲半幼童疑遭生父女友虐待離世。（影片截圖）

今日（5日）下午，男孩親屬稱，男孩已於昨晚（4日）不幸離世。上海警方表示，該案犯罪嫌疑人趙某因涉嫌虐待罪，已被刑事拘留。目前，該案仍在進一步偵辦中。