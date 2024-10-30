深圳「鵬城第一峰」巨石是假的！　穿窿露空心　網民被騙20年驚呆

矗立在深圳第一高峰梧桐山頂20多年的巨石，近日被發現外部破裂、露出內部空心。這亦令不少網民驚訝，寫有「鵬城第一峰」的巨石竟是一塊「假石頭」。對此，梧桐山工作人員表示，巨石目前正在進行為期一個月的翻修，未來會將巨石填充為實心，「到時候在上面拍照都沒問題」。



有網民在社交媒體發文感歎，梧桐山頂石竟是人造石。（網上圖片）

有網民在社交媒體發文感歎，梧桐山頂石竟是人造石。（網上圖片）

近日，有網民在社交媒體發文稱，「震碎三觀，梧桐山頂石竟是人造石。鵬城第一峰那塊大石頭，竟然是假的。突如其來的震驚，到底什麽是真的啊？」令不少網民都難以置信，「一直以為是真石頭。」、「以前還專門上去拍過照，居然是假的，裏面還是中空的。」

不過也有不少網民表示，早已知道巨石是「假石頭」，「20年前上去過，當時還沒有這塊石頭。」、「我震驚的是，居然還有人不知道這是假石頭。」

周三（10月30日），梧桐山風景區工作人員證實，巨石確是人造的，仿的石頭外表，修建於2004年，並稱「巨型塑石就是人造的假山。」

寫有「鵬城第一峰」的巨石是不少遊客的打卡地。（梧桐山風景區）

寫有「鵬城第一峰」的巨石是不少遊客的打卡地。（上游新聞）

整個工期預計到11月28日結束。（上游新聞）

據了解，假山有一種是用真實的石頭，採用不同的堆砌累加而形成；另一種則純粹是人工製造，用鋼筋塑造外形輪廓，再用水泥製作表面仿照真實的石頭外表，上述巨石則屬於第二種。

另外，負責維護翻修的工作人員表示，整個工期預計到11月28日結束，將採取灌漿等形式將這塊假石頭內部填滿，做成實心的，屆時遊客可以在此拍照。翻修這段時間，施工區域禁止遊客進入。

據「深圳政府在線」公開資料，梧桐山風景名勝區成立於1989年，1993年被評為省級風景名勝區，2009年被國務院列為國家級風景名勝區，總面積42.04平方公里。其中，鵬城第一峰主峰大梧桐位於梧桐煙雲景區，海拔943.7米，為深圳最高峰，因此有「鵬城第一峰」的美譽。