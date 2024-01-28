深圳梧桐雲巴山頂線開通　遊客無痛登峰　一文睇清票價站點

國內不少熱門景區先後推出「無痛爬山」，浙江杭州的千島湖有扶手電梯直接到山頂，貴州的黃果樹景區有扶梯直接到瀑布腳下。

1月26日，深圳「梧桐雲巴」山頂線正式開通，該路線連接小梧桐和大梧桐兩座主峰，未來市民、遊客更可乘坐「飛的」欣賞羅湖山海城融合發展之美。



1月26日，「梧桐雲巴」山頂線旅遊（海博林-小梧桐廣場段）接駁路線正式開通。該線路連接大梧桐和小梧桐兩大山峰，線路設置小梧桐廣場、鳳凰台、蝴蝶谷、海博林廣場等4對站點，全長約2.7公里，車輛實行一人一座，設有10元（人民幣，下同）全程和5元半程兩種票價。

「梧桐雲巴」是梧桐山「巴士上山」的首期項目，後續將研究謀劃擴大服務範圍，嘗試開通從山腳到山頂的登山線路，讓更多市民和遊客能夠有機會登上「鵬城第一峰」。

梧桐山是深圳最高峰，遊客在山頂可一覽深圳市區、大鵬灣全景和香港新界。沿登山道探幽，可見深潭、溪流、瀑布、疊泉等美景，還有知名4A級景區仙湖植物園、最具特色的毛棉杜鵑群落景觀。

同日，羅湖區文化廣電旅遊體育局與廣州億航智能技術有限公司正式簽訂合作意向書；深圳市仙桐文體產業運營有限公司與深圳博領鵬城之翼通用航空有限公司簽訂合作書。

據介紹，雙方將共同打造「飛享梧桐」無人駕駛載人航空器觀光項目。羅湖區委書記范德繁試乘「飛享梧桐」EH216-S 無人駕駛載人航空器，俯瞰大梧桐生態融合區的自然風光和生態資源。羅湖區首個城市空中交通運營中心位於羅湖體育休閒公園內，預計2024年底前開通。