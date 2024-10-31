復旦大學研究：說夢話可能增加中風風險　較不說者高出30%

不少人睡覺都會有說夢話的情況，近期，一項來自上海復旦大學的研究發現，相比不說夢話的人，說夢話的人患中風的風險高出30%。說夢話和可能有快速眼動睡眠行為障礙的參與者中風風險高出93%。研究人員認為，這個發現可能會促使對睡眠期間大腦活動與心血管健康之間關係進行更多研究。



該研究10月30日發表於 《美國心臟協會雜誌》（Journal of the American Heart Association，JAHA），通訊作者為復旦大學營養研究院、復旦大學公共衛生學院高翔教授。他表示，夢話是一種常見的睡眠障礙，但它的潛在臨床影響仍然未知。夢話與睡眠中斷和睡眠質量差有關，這些都是已知的心臟病和中風風險因素。夢話還涉及複雜的大腦活動，導致心率和血流量增加，這可能是由於潛在的神經系統問題。

研究納入8001名在中國參與開灤研究的成年人，平均年齡為54歲。開灤研究是在河北唐山市開灤社區進行的一項研究，重點關注心臟病、腦血管和相關疾病的風險因素和干預措施。2012年，參與者完成了一份問卷，他們沒有中風史但在其一生中說過夢話，或在前一年至少說過一次。到2020年，研究團隊通過審查8年隨訪的病歷確認了333個中風病例，不包括出血性中風和缺血性中風。

論文截圖。（JAHA）

研究發現，說夢話的人比不說夢話的人患中風的風險高出30%。這種關聯與高血壓、糖尿病和吸煙等傳統中風危險因素以及其他睡眠因素無關，包括睡眠時間、白天嗜睡、使用催眠藥、失眠和打鼾。此外，說夢話和可能有快速眼動睡眠行為障礙的參與者中風風險高出93%。所謂快速眼動睡眠行為障礙的特徵，是在快速眼動睡眠周期中，在生動的夢中身體突然運動和發聲。

研究還發現，說夢話者更可能是男性、產業工人，以及經常抽煙、喝酒的人。人口學信息表明，他們更有可能已經結婚，沒有上過大學，並「很少」或「偶爾」做運動。

不過研究人員也表示，這項研究有其局限性，包括參與者完成了有關睡眠的問卷，例如睡眠談話和其他睡眠參數，可能會引入報告錯誤或錯誤分類，且參與者只做了一次問卷，而不是隨著時間的推移做多次問卷。同時，研究是在唐山市進行，意味著研究結果可能不適用於其他民族或居住在中國其他地區、其他國家或地區者。