中風男住老人院被強插尿管　醫生隔空看病害生殖器｢整個壞死切除｣

台媒《ETtoday》6日報道，高雄一名男子因中風住進老人院，因為經常自行解開尿布、隨地小便，讓照顧員困擾不已，後來老人院的醫生在沒有親自診療的情況下，就指示照顧員幫男子強制插尿管，男子生殖器發炎腫脹，也沒有及時將他送醫救治，導致男子的生殖器壞死只能切除。近日法院審理後，依違反醫師法判涉案醫生徒刑8月，照顧員徒刑6月，得易科罰金。



高雄一名男子因中風住進老人院，老人院的醫生在沒有親自診療的情況下，就指示照顧員幫男子強制插尿管，男子生殖器發炎腫脹，也沒有及時將他送醫救治，導致男子的生殖器壞死只能切除。（資料圖片/非涉事人）

報道指，判決書指出，蕭姓醫生是涉案老人院的院長及負責醫生，2017年間洪姓男子因中風肢體活動受限又獨居生活，與胞弟商討後入住該老人院，但洪男在老人院經常會自行解開尿布、隨地小便，讓照顧員困擾不已，照顧員透過LINE和短訊向蕭姓醫生報告後，蕭姓醫生就憑著相片和文字「隔空看病」，指示照顧員對洪男強制插尿管。

後來，洪男的下體不斷出現膿液、腫痛、散發惡臭等症狀，蕭姓醫生還是只指示照顧員幫他擦藥、擠膿，後來洪男生殖器越來越腫脹，連抗生素也沒效，老人院才將他送往醫院救治，到醫院時洪男的下體莖幹及龜頭均呈黑色壞死，根部持續大量膿液流出，經緊急手術清創後，整個生殖器仍因壞死而需切除。

洪男及家屬事後控告蕭姓醫生和照顧員，兩人也被起訴。法官認為蕭姓醫生沒有親自診治，就指示照顧員對洪男插尿管，並不符合醫師法規定的得以通訊方式診察治療之情，而且洪男有高血壓、糖尿病史，本就應盡量減少尿管插置，因此綜合相關事證，依違反醫師法判蕭姓醫生徒刑8個月，照顧員則是共同正犯，被判處徒刑6月，均得易科罰金，全案可上訴。