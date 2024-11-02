廣州往深圳動車中途故障斷電停車　車廂陷黑暗不通風乘客感驚慌

周五（1日）晚，廣東省的C7065次城際列車在行駛途中因設備故障斷電停車，最終導致延誤。周六（2日），12306一名工作人員向媒體表示，此次事件是由於區間設備故障所致，並非列車本身的問題。



據廣鐵集團廣州車務段消息稱，廣深城際常平站至樟木頭站區間發生設備故障，途經該區段的列車出現不同程度晚點。



該C7065次列車從廣州東站開往深圳站，途經常平站和樟木頭站，全程用時約1小時15分鐘。

當列車接近常平站時，突發煞車停車，一名乘客回憶道，當時廣播播報了中途停車的消息，但並未說明具體原因。隨後，列車內部斷水斷電，車廂陷入黑暗，乘客感到相當悶熱。另有旅客在社交平台表示，車廂內「不通風，好恐慌」。

列車內部斷水斷電，車廂陷入黑暗。（網上圖片）

乘客在社交平台分享列車停電時的照片。（網上圖片）

乘務員在乘客要求下打開車門進行通風。約兩小時後，列車恢復運行。乘客表示，他第一次在城際動車上遇到此類情況，但延誤並未影響到後續的行程安排。

12306的工作人員補充道，該故障發生於19時20分，位於廣深城際常平站至樟木頭站之間，導致多列車出現不同程度的延誤。據悉，除了C7065次，C8067次列車亦出現同樣情況。

廣鐵集團廣州車務段在官方微博上發布消息，表示當晚故障已經排除，列車運行秩序逐步恢復，並對因延誤給旅客帶來的不便表示歉意。