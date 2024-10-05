國航CA4578疑中途因機械故障返航　旅客: 飛機風擋疑有裂紋

10月4日晚，有網友稱，自己當晚搭乘的由杭州蕭山機場飛往重慶江北機場的國航CA4578次航班中途返航，而下機後，有乘客發現飛機駕駛室的一側風擋玻璃出現開裂的情況。



航空出行類應用提供的資訊顯示，執行該航班飛行的是一架波音787型客機，返航後國航更換了一架空客A330型客機執行該航班。



10月4日晚，有網友稱，自己當晚搭乘的由杭州蕭山機場飛往重慶江北機場的國航CA4578次航班中途返航。（紅星新聞）

10月5日，從搭乘該航班的多名旅客處瞭解到，飛機返航停靠廊橋後，確實在下機過程中看到了飛機一側風擋疑似開裂的情況。

從飛常准、航旅縱橫等航空出行類應用提供的資訊上看到，4日晚上由杭州蕭山機場飛往重慶江北機場的國航CA4578次航班計畫當晚7點35分起飛，實際8點起飛，但是在中途出現返航杭州蕭山機場的情況，返航的航班在9點15左右降落蕭山機場。隨後，該航班在12點左右換飛機後起飛，並在5日凌晨2點01到達重慶江北機場。

而下機後，有乘客發現飛機駕駛室的一側風擋玻璃出現開裂的情況。（紅星新聞）

10月5日，一名搭乘4日晚CA4578次航班的乘客報料，當天飛機起飛後半小時左右，空姐通知旅客說飛機因為機械故障原因需要返航，「並沒有感覺到過程中出現明顯的顛簸等情況，但是下了飛機後，看到飛機駕駛室一側的風擋玻璃出現了大面積的裂紋，和旁邊好的風擋玻璃一側對比很明顯。」

另一名搭乘該航班的旅客也表示，飛機返航蕭山機場後有個別旅客選擇不再搭乘更換的飛機，而是選擇了高鐵等其他交通方式，「還是多少有一些後怕的，返航後飛機是停靠在廊橋，下飛機的時候能比較清楚地看到飛機駕駛室外風擋玻璃有開裂的情況。」

5日上午，杭州蕭山機場的一名工作人表示，確實能夠查到4日晚CA4578返航的資訊，返航原因為「航空公司原因」。而國航的一名客服人員也稱，確實因為國航的原因導致飛機返航，乘客搭乘隨後的替換飛機抵達。但是對於飛機是否是因為風擋玻璃出現裂紋而返航，兩名工作人員均表示無法查詢到相關資訊。

機務人員：實際上風擋整體脫落罕見不需擔心

國內一家大型航空公司的機務人員在5日表示，旅客看到飛機風擋出現開裂就會想到此前《中國機長》曾遭遇的飛機風擋脫落的情況，但實際上風擋整體脫落在現代的大型客機上出現的機率非常低。

《中國機長》影片截圖。

《中國機長》影片截圖。

不過，在遭受鳥擊等情況時，風擋開裂的情況偶有發生。值得注意的是，飛機的風擋一般由很多層組成，強度較大，並不會一下子脫落，開裂後及時降落就不會發生危險，而且降落後肯定要進行更換，以及一系列的安全檢查才能繼續飛行。