雲南騰衝酒店人員稱「不接待任何日本人」與客起爭執　更拉響警報

周三（6日），一名女子帶日本人入住雲南騰衝一間酒店時，遭到酒店工作人員拒絕辦理，對方更稱「我們騰衝不接待任何日本人」，引發爭執。周五（8日），酒店工作人員回應事件表示，是酒店的星級達不到，「只能接待港澳台和大陸的旅客」。



影片顯示，一名酒店女工作人員拒絕為事主一行辦理入住手續，原因是對方當中有日本人。這引起事主質疑，認為酒店官網明明有寫接待任何國家，何以現在又不行了，惟工作人員稱「我們騰衝不接待任何日本人」。

事主聽後情緒激動，斥對方不能代表政府，揚言「小心我去告你們」。不過酒店人員立場堅定，甚至一度播放起防空警報聲音。

一名酒店女工作人員拒絕為事主一行辦理入住手續，稱「我們騰衝不接待任何日本人」。（影片截圖）

事主聽後情緒激動，斥對方不能代表政府。（影片截圖）

事主又揚言「小心我去告你們」。（影片截圖）

周五，涉事鑫際洲溫泉酒店負責人回應內媒，證實事件，並指已經報警，把客人趕走，已就詳細情況跟相關部門。

酒店負責人又表示，騰衝當地一直都是這樣（指不接待日本人），雖然不是政府規定，但當地每個人都知道這事。他還稱，由於星級達不到，酒店只能接待港澳台和大陸的旅客。

涉事鑫際洲溫泉酒店負責人表示，酒店只能接待港澳台和大陸的旅客。（網上圖片）

據了解，在抗日戰爭時期，雲南騰衝成為滇西抗戰主戰場。而在國殤墓園忠烈祠黑色石板上，則鐫刻著騰衝戰役中9000多名遠征軍陣亡將士的姓名。

事件引起網民熱議，有網友表示酒店人員的行為展現了中國人民的尊嚴和骨氣，讓世界看到了中華民族的愛國情懷，更呼籲希望更多的人能夠了解騰衝的歷史和文化。不過也有部分網民認為酒店人員的舉措過火，甚至是理直氣壯地歧視，呼籲保持冷靜客觀的態度。