A股｜曾準確預測9月牛市　老股民「上海爺叔」被抖音封號

在上海廣東路，這片被稱為「股市沙龍」的熱鬧區域，老股民「上海爺叔」因其準確預測9月A股牛市而聲名大噪。然而，近期他的抖音帳號卻被封禁，有輿論將事件解讀為官方對「直播薦股」活動加強管控的明确信號。



廣東路為許多股民的聚集地，周末時常可見人們聚在一起討論股市走勢。隨著A股在今年9月的漲勢，「股市網紅」也隨之出現。「上海爺叔」因於7月準備預測9月將迎來牛市，成功引起了投資者的關注。隨著中國央行及金融監管機構在「十一長假」前釋出救市信號，A股市場迅速回暖，進一步提升了他的知名度。

「上海爺叔」因於7月準備預測9月將迎來牛市，成功引起了投資者的關注。（中國基金報）

此外，「上海爺叔」還預測中信證券將在7月22日連續漲停，這一言論使其成為股民關注的焦點。他預測2026年中國股市將達到14600點，並表示中信證券未來價格可能衝至700元。

據報道，「上海爺叔」於10月30日開設的抖音帳號「愛在深秋」在短短9天內吸引了超過40萬粉絲。他原本計劃於11月9日進行首次直播，但該帳號隨後被封禁，該事件凸顯了官方對「直播薦股」現象的壓制。抖音方面則已表示將會嚴厲打擊非法證券活動。

「上海爺叔」原本計劃於11月9日進行首次直播，但帳號被封禁。（中國基金報）

「上海爺叔」今年67歲，是一名老股民。（上游新聞）

自9月24日以來，伴隨A股行情回暖，越來越多的新股民進入市場，相關的抖音直播間也迅速升溫。根據上交所數據顯示，今年10月，A股新開戶數達683.97萬戶，創下2015年以來的新高。

對於非法薦股的行為，專家指出，若情節嚴重，可能觸犯中國《刑法》。例如，通過虛假信息騙取資金可能構成詐騙罪，而操縱市場的行為則可能會涉及更嚴重的法律後果。