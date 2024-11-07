80歲前富豪內線交易坑殺4萬股民　獲刑3年緩刑4年　沒收2.32億元

內媒報道，80歲前富豪陸克平因長期從事資本遊戲，屢次遭重罰並終身禁入市場。四環生物5日發布最新公告指，公司實控人陸克平因犯「內幕交易罪」被判有期徒刑3年，緩刑4年，沒收涉案違法所得2.32億元人民幣。



陸克平犯「內幕交易罪」被判刑。（《大河報》）

內媒報道指，四環生物（000518.SZ）指出，截至公告日，陸克平持有公司股份3.18億股，占公司總股本的30.85%。

公告強調，該內幕交易的違法事實主要涉及海潤光伏科技股份有限公司（簡稱海潤光伏），與四環生物無關。陸克平目前未在四環生物擔任董事、監事及高管職務，上述判決不會影響公司的正常運作。

80歲的陸克平是知名紡織民企陽光集團掌門人，巔峰時曾被稱為江陰「毛紡鉅子」。其職掌的「陽光系」曾擁有4家上市公司，包括海潤光伏、江蘇陽光、威創股份及四環生物。據悉，

海潤光伏於2019年退市，該公司市值一度超越270億元人民幣。陸克平家族2020年以110億元人民幣身價，登上胡潤百富榜第523位。

2020年，陸克平因在限制交易期限內買賣四環生物股票被罰款，同時被終身禁入市場。隨著他屢次被罰，陽光系逐步沒落，海潤光伏、江蘇陽光均已退市。

任由兒子掏空公司 坑殺四萬股民

至於威創股份，2023年陸克平指派兒子陸宇擔任公司董事長，並在2023年9月20日與劉均的江西西嶺能源簽署收購協議，準備出售公司，但威創股份始終沒對外公告。同時，自去年9月28日起，任由劉均在一個月內，從威創股份轉走14.37億元人民幣，之後雖返還一部分，經估算仍拿走13.3億元人民幣，形同掏空整間公司。

這起事件也導致威創股價暴跌，連續20個交易日收盤價低於1元人民幣（約4.5元新台幣）。9月27日，威創股份因連續違規，被深圳證券交易所摘牌退市，4萬名投資人瞬間血本無歸。

江蘇江陰法院將於12月5日10時至12月6日10時止，公開拍賣郁琴芬、王洪明、陳建國持有的四環生物2.86億股股份。這3人都是陸克平的一致行動人，合計持有公司30.85%的股份，此次拍賣若成交，四環生物的實控人或發生變更，代表陸克平將失去最後一間上市公司。