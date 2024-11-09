鄭州大學生興「夜騎開封」數千「特種兵」逼爆道路　驚動官方出手

近期，在河南省鄭州，越來越多的大學生選擇了「夜騎開封」這一種新興的旅遊方式。該項活動吸引了上千名學生騎著共享單車，在凌晨從鄭州出發，騎行超過50公里前往開封，但卻導致當地道路出現嚴重擁堵。為了應對這一情況，三大共享單車平台呼籲減少長途騎行，當地媒體也發文敦促學生們控制夜間騎行。而鄭州交警已於周六（9日）下午4時至翌日中午12時，對主要騎行路線實施禁行措施。



「夜騎開封」活動的興起可以追溯到今年6月，當時四名女學生為了品嚐開封的著名灌湯包，從鄭州騎行到開封，並將這一過程分享到短片平台，結果一炮而紅，引起了廣泛關注。

活動吸引了更多年輕人參加。（央廣網）

活動吸引了更多年輕人參加。（央廣網）

隨著活動的流行，開封市政府也看到了商機，宣布多個景點在夜間對大學生免費開放，包括開封鐵塔、清明上河圖景區和萬歲山武俠城等，吸引了更多年輕人參加。

然而，這一熱潮也帶來了一些問題。網上圖片顯示，成群的騎行者在鄭開大道上延綿數十公里，數千名「特種兵」將道路擠得水洩不通，造成嚴重的交通擁堵。

道路被擠得水洩不通。（極目新聞）

因此，美團、哈囉和青桔三大共享單車平台發佈了騎行倡議，呼籲大家減少在繁忙道路上的長途騎行，特別是在夜間，因為此時發生事故的風險會大幅增加。

此外，當地媒體亦發表了一系列評論文章，呼籲大學生們不要聚集騎行，並在社交媒體上推廣這些觀點。鄭州交警也發佈通知，指出由於鄭開大道的多處路面被共享單車等物品佔用，為了確保道路通行安全，將在特定時間內實施禁行措施。

夜間扎堆騎行造成道路擁堵。（上游新聞）

對於「夜騎開封」的風潮，開封市市長吳海燕則表示，當局將提前做好準備，優化夜遊路線，以確保遊客的安全。