惠州端「特種兵」三件套　喜迎「五一」假期人潮

內地「五一」假期將至，惠州不少市民已是摩拳擦掌，做好出遊旅行功課。《羊城晚報》記者採訪發現，「本地遊」、「近郊遊」成為眾多市民假期出行的首選。



惠州集山江湖海泉瀑林澗島於一體，融自然景觀與人文景觀於一身，旅遊資源豐富。各縣區紛紛「掏家底」，各景區更是蓄勢待發，助力惠州文旅「出圈」。惠州策劃了哪些文旅活動？又有哪些新潮、有趣的玩法呢？這份「出行攻略」請收好！

「特種兵」三件套 遊山玩水逛古村

春末夏初，天暖氣清，是全年最佳出遊時間之一。適逢「五一」小長假，惠州旅遊消費需求高漲，市民出遊熱度提升。

惠東是惠州旅遊市場上的「流量擔當」，海濱旅遊資源豐富，常年吸引著遊客市民前往度假。（羊城晚報）

「假期肯定是人山人海，我們一家就不出遠門了，決定開車在惠州轉轉。機會難得，也準備開啟『特種兵』行程，多逛一些景點。」惠州市民邱思銘說道。與邱先生有一樣想法的市民不在少數。記者走訪瞭解到，「五一」期間，人們更傾向於周邊自駕遊，其中爬山、看海、逛古村更是惠州自駕遊的「三件套」。

作為濱海旅遊市場上的「流量擔當」，惠東有著眾多度假「候選項」。巽寮灣海岸線長達20多千米，海面分布著大大小小數十個洲，有「藍色翡翠」和「天賜白金堤」的美譽；海龜灣旅遊區的海龜馴養中心、科普館可以觀賞到品種繁多、體型巨大的海龜們，是一處接觸海洋與自然的絕佳去處；雙月灣因形狀鳥瞰似兩輪新月，左灣水面如鏡，右灣波濤洶湧，雄奇壯觀；位於日出東山海景區的懸崖礁石酒吧與觀光塔組合，是深受年輕人喜愛的網紅打卡點，十分「出片」……惠東濱海可謂景觀豐富，老少皆宜。

在惠東，不僅能領略優質濱海旅遊資源，還能體驗深厚的歷史文化底蘊，可探尋有著2000多年歷史的梁化古郡；尋訪嶺南文化的「活化寶石」平海古城；尋跡海絲史跡——廣東迄今為止考古發現規模最大的明代窯場白馬窯址。

除此之外，惠州兩大傳統龍頭景區——西湖、羅浮山，也紛紛發力，辦活動聚人氣。惠州西湖祝屋巷將開展《文韻薈萃寫意江南》活動，現場不僅有「四大才子」揮毫潑墨展示書法，還有文創市集、美食市集、樂隊音樂會等精彩內容。

被譽為「嶺南第一山」的羅浮山將舉行古風遊園穿越盛唐活動，漢服同袍組成巡遊方陣；多巴胺減壓生活節嘉年華有簡單易上手的減壓遊戲，讓遊客盡情體驗；流行樂隊現場表演，掀起氣氛高潮……為遊客提供豐富的聽覺和視覺盛宴。

羅浮山下，露營備受年輕人青睞。（博羅文旅供圖，羊城晚報授權）

網紅打卡 「旅遊+」多元創新

假期臨近，各縣區文旅部門探索實踐「旅遊+」，提供更新潮的旅遊體驗，滿足遊客多樣化、多層次、多方面文旅消費需求。

其中，國際知名大型IP大黃鴨「游」到惠陽，無疑將是假期的一大熱點。大黃鴨是國際知名的藝術作品，所到之處無不掀起熱潮。

據惠陽區文廣旅體局局長陳惠忠介紹，4月26日至5月25日，將有一隻高18米、重約1噸「大黃鴨」在淡水河畔與市民見面。依託「大黃鴨」IP影響力，還將舉辦「羅納爾迪尼奧全球街足球隊明星表演賽」，同時還有嘉年華美食節、跆拳道賽事、大黃鴨摜蛋精英賽、非遺打鐵花等多元創新項目。

近年來，文化旅遊越來越為遊客所重視，感受出遊過程中的文化內涵，深度體驗文化薰陶，吸引眾多年輕人打卡的同時，也反映了一座城市的蓬勃生命力。

「五一」期間，多項文化惠民活動將在惠城區輪番上演，好戲連台。如，惠州學院美術與設計學院×惠州讀者文化園特別策劃的「逐光而行·創意先行」共創計劃，展示「人與自然、青年創意、文化與藝術」之間存在著的無限融合的可能性與共生屬性；《豐盛》花藝裝置藝術展在倉裡倉外美術館舉辦，以架構花藝、置景為主，展覽集中體現了「豐盛」這一生命歷程的表達，關乎植物更關乎個人；弘揚傳統文化——三人行扇面畫展覽在惠州市惠城區文化館，展示扇面畫的獨特魅力……各類藝術展覽可謂「百花齊放」，讓觀眾享受文化盛宴。

鄉村遊受追捧 民宿預訂火爆

假期惠州天氣晴朗，風和日麗，以享受戶外風光、家人小聚、休閒放鬆為核心的鄉村遊也備受關注。

博羅鄉村旅遊資源豐富，每逢節假日，都吸引了大量市民遊客徜徉在青山綠水間，打卡詩意田園。記者致電當地多家酒店、民宿瞭解到，「五一」假日期間房間緊俏，多家民宿預訂火爆，預訂量已達六成以上。

博羅橫河鎮位於羅浮山西北麓，毗鄰仙鹿湖，風景迤邐、山清水秀。在這裡既能感受到歸園田居的愜意，還能寄情山水，晨起觀日出，傍晚賞晚霞。

坐擁獨特旅遊風情的橫河鎮，是著名的民宿聚集地，被評為「廣東鄉村民宿示範鎮」。為了更好地迎接遊客，當地多家民宿進行升級，別具一格。如，悠然山居打造出室內湯泉、火爐煮茶、圍爐煮酒等，讓人愜意享受美好生活；下河灣房間採用整面的景觀落地窗，猶如置身在山林間，住進山水詩意裡，與自然相融；禾肚裡稻田民宿是築在綠野稻田上的二十四節氣農耕主題民宿，住進去就能感受蛙聲、流泉、稻香、星月……

隨著市民遊客大量地向周邊郊區、鄉村流動，露營等活動成為「新寵」，為此不少田園綜合體紛紛推出活動，吸引遊客。如，位於長寧鎮新村村的育園田園玩家，充分利用閒置資源，靈活規劃露營產業用地，別出心裁用好羅浮山自然風光，享受田園風光的同時，還能體驗農活的樂趣，放空自己，舒緩心情。

本文獲《羊城晚報》授權刊載。

