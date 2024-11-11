260萬保錄牛津博士　留學中介明碼標價國際頂尖院校：錢也是實力

此前，內媒報道國內留學中介買賣海外「速成學歷」，無需出國即可輕鬆拿到海外學歷，甚至還號稱可以拿到教育部（中國）留學服務中心（中留服）的認證。

近日，再有內媒「放蛇」暗查留學中介，有中介負責人竟表示，世界前100大學任選，260萬人民幣即可保證錄取牛津博士。



近來，內地社交媒體流傳部分留學中介機構廣告，聲稱「不限背景」、「無需語言成績」、低分錄取高排名院校等。且不少中介，也將英國、香港、新加坡、澳洲等1年制的碩士稱為「水碩」，意為有水分的碩士學歷。

不論是否有水分，能夠拿到錄取通知（Offer），且成功畢業獲得中國教育部留學服務中心認證，便是真實學歷。

然而，真實學歷也可明碼標價。內媒《都市報道》記者偽裝成內地一名普通二本大學（第二批次錄取院校）的學生到北京、四川、陝西等多地留學中介機構進行調查。發現全球高校的入學資格都有相應的價格，留學中介可根據學校要求，為學生量身定做符合資格的入學資料。

北京亞途教育留學公司負責人劉某表示，世界前100的學校都可以幫助申請，學生也可以指定申請學校，「牛津、劍橋，這些260萬左右」，且不論本科、碩士，即使博士也可以申請保證錄取。還有某教育機構的丁老師則直言，「錢本身也是一種實力，有錢也是一種能力。」

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一留學公司老闆小劉介紹，想去一所好學校，需要語言成績、學籍學歷、平時成績，其次就是實習經歷，他隱晦表示，「你搞好了，不就這些嗎？」他展示了倫敦國王學院等頂尖院校的錄取證書稱，「這些都是保錄的。」而從申請到錄取僅需2個半月至3個月的時間。