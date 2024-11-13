為「治」HPV花光積蓄　換醫院一查竟發現沒病　上海男怒訴誤診

近日，來自上海的張先生向媒體反映，他在上海閔行區的上海光澤醫院被診斷出感染HPV病毒（人乳頭瘤病毒），但接受診治10天、花費超過2.7萬元（人民幣．下同）後，治療效果卻並不明顯。為了確認病情，他最終選擇到三甲醫院檢查，結果顯示並未感染該病毒，令為了「治病」花光全部積蓄的他深感不解和憤怒。



張先生表示，自己在今年9月感到身體瘙癢、極度不適，經過網絡搜尋後，無意中點開了一個提供醫療咨詢的鏈接。客服在通話中強烈推薦他前往上海光澤醫院就診。受到影響，張先生於9月17日到醫院就診，醫生檢查後告知他HPV病毒四項指標中有兩項高危和兩項低危，並建議立即開始治療。

上海光澤醫院的化驗單顯示張先生四項指標呈陽性。（新民晚報）

張先生隨即接受了醫生的「治療方案」，初診當日花費855.4元，隨後在醫院接受了為期10天的治療，最終總花費達到2.7萬多元。他表示，這些費用已經耗盡了自己在外地打工所積蓄的全部。更讓他困惑的是，經過一段時間的治療後，他的病情不僅未見好轉，反而出現了更嚴重的癢感。

為了尋求真相，張先生於9月26日再次到上海市第十人民醫院檢查，結果顯示所有HPV指標均為陰性，醫生告訴他「沒有患病，無需治療」。面對這一結果，張先生無法平靜，他質疑光澤醫院為何讓他花費如此高額的費用。

上海第十人民醫院的化驗單顯示相關指標為陰性。（新民晚報）

在隨後的交涉中，張先生向光澤醫院提出了自己的疑慮，並要求院方給予解釋，但對方未能提供合理的答覆。隨後，他向相關部門提出了正式訴求。

張先生還提到，在接受治療後，他的頭部出現了紅疹和脫皮的現象，對此他懷疑醫院所用的藥物存在問題。內媒就此事聯繫了光澤醫院，相關工作人員表示正在處理張先生的投訴，並稱已與閔行區醫調委進行過溝通，但雙方尚未達成共識。

上海光澤醫院成立於2003年，是一家集醫療、預防、保健和康復為一體的現代化綜合性民營醫院。（醫院官網）

醫院方面表示願意退還所有醫療費用並賠償張先生兩個月的誤工費，但張先生對此回應稱無法接受，指自己為了「治病」承擔了太多的心理壓力，還把工作給辭掉了，認為院方的處理態度過於輕描淡寫。

專家提醒，求診者應謹慎對待網絡上的醫療咨詢與推薦，並呼籲相關部門加強監管，保障患者的合法權益。值得一提的是，近三個月內，曾有多位網友反映光澤醫院存在誘導過度治療的問題。