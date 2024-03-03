廣州少年日飲9升水極易怒記憶差誤診抑鬱症　一查竟是腫瘤作祟？

廣州16歲少年彬彬（化名）日飲9升水，且短期記憶力差，腦中仿佛有塊擦膠，不斷擦拭其新的記憶，家人曾以為他是內臟有異或患上青春期抑鬱症，直至在醫院多番排查，才發現彬彬前述的異常表現，都是因為其顱內鞍區生殖細胞腫瘤作祟。



彬彬父親曾先生（化姓）回憶，第一次察覺到異常是在2021年暑假，當時發現兒子的飲水量驚人，「一桶18升的家庭桶裝水，他一個人兩天就能喝完」。他擔心是腎功能問題或糖尿病，但檢查顯示正常，後來彬彬喝水量稍有減少，便沒再進一步就醫。

2022年10月，彬彬行為變得異常，極易被激怒，被當作是青春期抑鬱症治療數月後，不僅沒有好轉，還出現了視野缺損，導致經常走路摔倒。

去年3月，彬彬被查出鞍區占位（大腦鞍區部位出現異常增生物）。當時醫生懷疑是膠質瘤或顱咽管瘤，並為其做手術切除腫瘤，病理診斷為生殖細胞瘤。然而，彬彬開始出現短期記憶障礙，體重更從55公斤飆升至75公斤。

去年5月，為尋求進一步診療，曾先生陪同彬彬到廣東三九腦科醫院。該院腫瘤綜合診療科副主任賴名耀及團隊接診，根據初次會診和覆查結果，加上彬彬內分泌紊亂合並肺部感染，反覆出現發熱、渾身浮腫、情緒煩躁，醫生判定需盡快放化療，否則會導致擴散。

綜合考慮並征得家屬同意後，決定先行放射治療控制腫瘤。經過四次放療，彬彬體溫終於正常，情緒變得穩定。目前，彬彬正在接受化療，每日喝水已控制在三升左右，盡管多次在廣東三九腦科醫院住院，彬彬仍每天問醫生同樣的問題，「醫生，你是哪裏人？」「你有吃的嗎？」。

該院黨委書記、腫瘤綜合診療科蔡林波主任醫師介紹，由於患者的腫瘤生長在鞍區，對下丘腦產生壓迫或侵犯，從而引起一系列下丘腦綜合征，包括多飲多尿、記憶障礙、情緒波動、食欲異常、體重變化、體溫調節異常等。

蔡林波提醒，尿崩症、視力障礙和垂體功能低下是鞍區生殖細胞腫瘤典型「三聯征」。如患者出現多飲、多尿，伴有視力減退、內分泌紊亂等情況，要高度警惕，及時就醫排查是否腦部有腫瘤。