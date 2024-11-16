上海道路巨大「操」字成網紅打卡地　網民得知真相直斥「低俗」

上海浦東新區一條道路上，被發現印有一個巨大的「操」字，更成為「新晉網紅打卡地」，吸引不少人專門前去拍照留念。事實上，該條道路為「消防操作登高場地」，對於只截取「操」字進行發酵，引發廣泛爭議，有網民直指前往打卡的人「低俗」、「不雅」。



上海浦東新區一條道路上，被發現印有一個巨大的「操」字，更成為「新晉網紅打卡點」。（網上圖片）

據《瀟湘晨報》報道，該條道路位於陸家嘴正大廣場附近，與東方明珠塔相鄰，在該位置使用廣角鏡頭拍攝，可講地面的「操」字和東方明珠塔同時納入構圖中，故此內地網絡中出現多張類似的打卡照片。

相關話題更一度登上微博熱搜榜首，引發廣泛爭議，不少網民認為此舉十分低俗、瘋狂：

「覺得自己很潮流很牛嗎？我怎麽覺得這麽低俗沒素質。」

「這些年輕人，為了打卡拍照，非得找個『操』字站上去，這心思也真是夠奇特的。」

「話說這有什麽好打卡的，又不是什麽標誌性地標或者建築也沒有啥紀念意義。」

「為了幾個破流量，竟然在公共場合玩這麽Low的梗？」

「這個字本來沒有不雅，就是這種行為讓人覺得多少有點污。 ​」



上海浦東新區一條道路上，被發現印有一個巨大的「操」字，更成為「新晉網紅打卡點」。（網上圖片）

上海浦東新區一條道路上，被發現印有一個巨大的「操」字，更成為「新晉網紅打卡點」。（網上圖片）

對此，上海浦東新區陸家嘴街道辦事處周五（11月15日）回應稱，「不是很了解相關情況，會去再了解一下。」