自我「研發」雙面膠鐵片　上海男寺廟內盜竊功德箱被行拘

11月1日，上海市公安局普陀分局長壽路派出所接到報案，指稱在當地一寺廟內出現盜竊事件。疑犯自製盜竊工具，專挑寺廟功德箱下手，且每次動手前都會先假裝「拜一拜」，最終被路過的保安抓了現行。



接報後，警方迅速趕到現場進行調查。警方發現，疑犯唐某身上攜帶了一個自製的盜竊工具，由一根繩子與一塊鐵片組成，鐵片兩面均纏有雙面膠。保安王師傅回憶，當時他路過佛堂時，注意到唐某在功德箱前徘徊，行為可疑，於是上前查看，結果發現唐某正用工具試圖從功德箱的縫隙中取出裡面的紙幣，便立即呼叫同事前來控制他。

經過現場走訪和調閱公共視頻，警方確認了王師傅的說法。隨後，唐某被帶回派出所進行進一步調查。在訊問中，唐某對其盜竊事實供認不諱。警方查明，唐某平日遊手好閒，經常入不敷出，為了獲取不義之財，他自行「研發」了專門盜竊寺廟功德箱的工具。案發當天，他假裝香客混入寺廟，趁四周無人時，先行「拜一拜」，隨後用工具取出功德箱內的錢財。

承辦民警顏澤旭指出，唐某此前曾因盜竊寺廟功德箱被處理過，此次盜竊金額超過百元。對於唐某屢犯不改的行為，警方對其進行了嚴厲的批評教育。唐某表示對自己的行為感到悔恨，並承諾不會再犯。

目前，唐某因盜竊已被上海普陀警方依法行政拘留，相關作案工具及違法所得已被收繳。