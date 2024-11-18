江蘇高校血案8死17傷　網民揭背後藏學生被賣豬仔剝削事件

11月16日晚，江蘇宜興的無錫工藝職業技術學院發生無差別斬人案，造成8死17傷，21歲疑兇當場被捕。

事後，內地網上流傳一封疑犯留下的遺書，其中提到他每天上班16個小時，仍被工廠拖欠工資，學校還以他考試不合格為由拒絕發出畢業證書。

有自稱是一線工廠員工的網民在網上發文稱，自己曾接觸過不少被學校賣來的「豬仔」，他們至少三分之一的工資會被學校取走，若然學生不願當「豬仔」賺錢，考試便會不合格，「總之，要麽拿錢買考試及格，要麽當豬仔讓學校吸血，學校不能沒你這筆錢」。



該名網民稱，「豬仔」的工資要比正常員工少三分之一到一半，兼職時薪24元，學生只有16元。「一個學生打工一個月，學校能吃兩三千塊錢。一般實習期三個月甚至半年更長，學校能吃他一兩萬塊錢」。

網民表示，若學生不願意當「豬仔」為學校賺錢，「學校會怎麽辦?給他考試不及格，交一大筆補考費。總之，要麽拿錢買考試及格，要麽當豬仔讓學校吸血，學校不能沒你這筆錢。

有自稱是一線工廠員工的網民在網上爆料，有學校將學生當豬仔剝削。（微信公眾號＠質量初探）

內地網上也傳出一封疑犯留下的遺書。他在文中怒控工廠惡意欠薪，「不給我買保險、不給我加班費、罰我的款、不給我賠償金」。他稱工人每天工作16小時，1個月沒有1天休息。「我因生病請了幾天假，部門經理竟然說別人發高燒的流鼻血的都能幹活，你憑什麼不能，不能幹就滾蛋」。

文中提到，他看到工廠對工人無情的壓榨與剝削，用了很多辦法卻依然沒辦法解決。「我會為勞動者發聲，這個世界需要被改變，一個人可以被毀滅但絕不能被打敗，我寧可死也不願再被壓榨與剝削」，並聲稱要用自己的死，推動勞動法規進步。

兇手走近鏡頭，可以清楚看到他手上持有利刃。（影片截圖）

學生用宿舍房間書枱堵住大門。（網絡圖片）

現場多人受傷倒地。（網絡圖片）

現場有多輛救護車及警車。（網絡圖片）

他同時指控學校以考試沒過為由，惡意扣住他的畢業證書。「你們太欺負我了，所有人都在欺負我，別以為我是老實人，有些帳是要算清的」。他聲稱要用生命去戰鬥、要爭一口氣，並表示「讓歷史來審判我吧，歷史會證明我是對的」。

警方通報指，經初步調查，21歲男疑犯徐某金為該學院2024屆畢業生，因考試不合格未拿到畢業證書以及對實習報酬不滿遂回校發洩行兇，徐某金對其犯罪行為供認不諱。