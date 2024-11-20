廣州：鼓勵低使用率男廁改造為無性別公廁　以解比例不合理等問題

廣州市城市管理和綜合執法局官網近日發布公告，就《廣州市環衛公廁布局規劃（2024-2035）（文本）》（下稱《布局規劃》）徵詢公眾意見，時間為2024年11月15日至12月14日。當中提到，擬將低使用率男廁改造為無性別公廁。



《布局規劃》提出，鼓勵有條件的公廁改造為無性別公廁，對於男女廁位比例不合理，男廁位使用效率不高或有改造需求的公廁，應鼓勵改造為無性別公廁。此外，鼓勵建設兒童友好型公廁，完善兒童如廁措施，配置人性化服務設施。

《布局規劃》的規劃年限為2024至2035年，其中近期為2024至2030年。據表示，公廁需求預測參照《城市環境衛生設施規劃標準》（GB/T50337-2018），按照每平方公里城鎮開發邊界3至5座考慮。根據需求預測，廣州市公廁需求區間值為6405-10675座，現狀公廁總數量已滿足標準要求，但存在分布不均的問題。因此，此次規劃主要對公廁覆蓋不足的區域，通過新增、擴建環衛公廁彌補缺口，數量、空間均能滿足規劃需求，實現規劃目標。

《布局規劃》要求，全面加強現狀環衛公廁改造，實現「老廁」品質提升，提升現狀環衛公廁空間布局，優化男女廁位比，配置第三衛生間，加強現狀環衛公廁的無障礙化設施配置，加強現狀環衛公廁適老化、適幼化改造及設施配置。

《布局規劃》提出，結合現狀各類公廁服務情況、城市發展規劃、城市更新6及城中村改造計劃、市民反映的情況，統籌考慮環衛公廁布局。至2035年，在現狀已建公廁的基礎上，全市規劃新（擴）建環衛公廁933座。其中，近期建設目標為合理安排建設時序，積極推進各區環衛公廁建設，近期推動308座環衛公廁建設。