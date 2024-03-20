廣東清遠13歲男童公廁內性侵8歲女童　警方不予立案已返校上課

近日，廣東清遠陽山縣傳出一名13歲男孩在公園廁所內性侵8歲女童。事發後，女童父母報警，但警方於3月18日告知女童父母稱，由於涉事男孩未滿14歲，無法追究刑事責任不予立案，男孩雖事發後一度被停課，但目前已回校上課。女童家屬時候向多方反映求助，但都未獲理會。



據女童姑姑陳女士介紹，8歲陳果（化名）在當地讀小二，父母在鎮上做小生意。今年2月26日下午放學後，陳果與姐姐一起去公園玩耍時，因姊妹吵架，被獨自留在公園，其後在公園廁所內遭到一名讀中二的陌生男孩性侵。事發後，家屬發現陳果下體有血跡，便報警並帶其去醫院檢查。

陽山縣婦幼保健院於2月26日19時30分作出的診斷結果顯示，陳果的處女膜破裂，「見小量血跡，左大腿內側見兩處淤黑」。

家屬了解到，性侵陳果的男孩陳某某於2010年5月出生，還差幾個月就滿14歲。當日事發後並未回家，而是跑到5、6公里外的同學家，當晚被警方找到。但很快就被釋放。

問題學生全校有名 因未滿14歲不予立案釋放

據陳女士提供的信息顯示，陳某某的一位任課老師表示，陳某某是一個「問題學生」，平時抽煙喝酒、曠課，還有霸淩行為，中一就在全校「有名」。事發後，陳果父母和陳某某父母在警局見過一次，對方稱家中困難，沒錢賠償，提出給2萬元和解，並要求出具諒解書，陳果的父母很氣憤，拒絕了對方的和解方案。

3月18日，當地警方告知陳果父母，由於陳某某不滿14歲，無法追究刑責，不予立案。且3月18日，在接收《不予立案通知書》簽名時，警方要求陳果家屬將簽字的時間寫為3月1日，而不是當天。事後家屬覺得不妥，提出反對，遂又重新簽了一次，時間寫為3月18日。

據知情人表示，事發後陳某某被停課，但現在又回校上課，在未有上級通知前，老師也沒有權利不讓陳某某回校上課。

家長多處投訴無果：不能當做事情沒有發生一樣

陳果姑姑說，事發後，陳果遭受了巨大的心理創傷，又哭又鬧，此前已經做過心理輔導，目前已返校上學。家屬認為，發生了如此惡劣的事件，加害者應承擔相應的法律責任，不能當作事情沒有發生一樣，「沒有任何處理結果」。目前，家屬已向當地教育局、12345（投訴熱線）等多部門投訴反映情況。

目前，雖然當地鎮政府已介入，正在和陳果父母溝通，但還未有回應。

律師：涉事男孩不存在故意殺人等情形 警方不予立案依法依規

中華人民共和國刑法規定，已滿十二歲不滿十四歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當負刑事責任。因不滿十六歲不予刑事處罰的，責令其父母或其他監護人加以管教；在必要的時候，依法進行專門矯正教育。

對於此事，廣州律師陳亮認為，由於男孩不滿14歲，涉嫌性侵，不存在故意殺人、故意傷害致人死亡等情形，警方作出不予立案決定，也是依據相關法律規定作出的。此案中，涉及未成年人犯罪，根據《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》第四十五條的規定，未成年人實施刑法規定的行為、因不滿法定刑事責任年齡不予刑事處罰的，經專門教育指導委員會評估同意，教育行政部門會同公安機關可以決定對其進行專門矯正教育。

根據《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》第四十一條規定，對有嚴重不良行為的未成年人，公安機關可以根據具體情況，採取以下矯正教育措施：予以訓誡；責令賠禮道歉、賠償損失；命令具結悔過；命令定期報告活動情況；命令遵守特定的行為規範，不得實施特定行為、接觸特定人員或進入特定場所；命令接受心理輔導、行為矯正；命令參與社會服務活動；命令接受社會觀護，由社會組織、相關機構在適當場所對未成年人進行教育、監督和管束；其他適當的矯正教育措施。此案中的加害人是未成年人，自身無賠償能力，相關賠償責任應由其監護人負擔。