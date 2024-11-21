河南未婚女賣樓　驚知分手20年前男友名字現房產證上　房管局回應

周一（18日），河南鄭州的沈女士爆料，分手20年的前男友竟然出現在她的房產證上，且兩人被錯誤地標記為夫妻關係，令未婚的她感到震驚與困惑。



沈女士回憶，當年在購房過程中，所有的手續均由前男友辦理。直到近日準備出售房產時，她才發現房產登記中多了一個「共有人」，並且在房產證上發現了明顯的塗改痕跡。對此，鄭州市住房保障和房地產管理局的工作人員表示，經過核查未發現辦理流程存在問題。但由於當年沈女士是否親自到場辦理手續無從證明，若她對文件上的簽名有異議，可以申請筆跡鑒定並通過法律途徑解決。

沈女士稱所有簽名都不是她本人簽的。（都市接到辦）

沈女士表示，她曾嘗試通過法院起訴，但被告知已超過20年的追訴期。此外，依據房管局提供的前男友身份信息，沈女士在咨詢其居住地公安部門時，竟發現其身份存在造假嫌疑。

房管局指經過核查未發現辦理流程存在問題。（都市接到辦）

對此，沈女士感慨道：「被蒙在鼓裏20年，沒想到他是這樣的人，感覺非常可怕。」她表示，解決這一問題的關鍵在於找到前男友本人。

網民熱議。（微博）

這一事件引發了網友的廣泛關注和熱議。有網友認為，這種情節仿佛出現在電視劇中，十分荒誕；也有網友指出，這種情況讓人防不勝防，建議在戀愛時應更加謹慎，關注伴侶的人品。許多網友對此表示同情，認為沈女士面臨的困境難以解決，除非找到涉事男方。