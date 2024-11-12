抗癌者籌款後晒新居照遭舉報　水滴籌：涉隱瞞房產27萬善款全退還

29歲的抗癌者蘭某飛通過水滴籌發起90萬元（人民幣，下同）籌款，卻在多個微信群分享新居照片，遭群內其他成員舉報。

水滴籌已將其籌款通道關閉，並表示蘭某飛多次向平台隱瞞家庭房產，所籌集的逾27萬善款將全部退還。水滴籌已將蘭某飛列入「籌款人失信」黑名單，永久禁止發起籌款。



《紅星新聞》報道，今年10月14日，蘭某飛在水滴籌平台發起目標90萬元的籌款活動。他在平台上自述，2021年前後發現下頜有腫物，到醫院檢查被診斷為霍奇金淋巴瘤，接受放化療後病情有所控制。2022年3月復發，此後不斷治療但病情未見好轉。

蘭某飛在籌款平台上傳的病例顯示，其於2024年9月在中山大學附屬腫瘤醫院被診斷為霍奇金淋巴瘤。醫院的診斷報告顯示，該病復發難治。

目前籌款通道已關閉。（紅星新聞）

蘭某飛在水滴籌上傳的病例證明。（紅星新聞）

蘭某飛在自述中稱，在2022年病情復發階段，其父因肝衰竭病重離世。為治療父親，以及歸還父親生前做生意的欠款，家中僅有的積蓄全部耗盡，且留下不少外債，因此發起籌款。他並承諾，後期若有能力自救，將會把籌集到的善款退還給捐款人。

籌款通道開啟不久，蘭某飛就因11月6日在多個群內分享房產照，被多位群內成員質疑隱瞞真實財產狀況騙捐。11月7日，水滴籌平台已關閉蘭某飛籌款通道，但此前他已在該平台累計獲捐4536次，籌款金額逾27萬元。

除了通過水滴籌籌款，蘭某飛也在南京大學校友群、各大興趣群等發布籌款信息，並在影片網站拍片發起捐款。他曾在某興趣群中的聊天中自稱「幾天進賬了70多萬元」。

蘭某飛在群聊中稱，幾天籌款70萬元。（紅星新聞）

捐款者張先生是蘭某飛的前同事，但私下並不認識。11月1日，他在公司遊戲興趣群見蘭某飛因病籌款，便沒有質疑捐出善款，結果蘭某飛5日後在群組內分享其所購房產的多張圖片，並自稱「這是我的新房，總價738000元」。

捐款者王先生也是蘭某飛的前同事。他透露，蘭某飛曾在遊戲興趣群內徵婚，並提到「家中有兩套商品房，最低估價70+100萬。另還有一套門面，年入14.5萬，估價380萬，家庭債務約80萬」。同時，蘭某飛表明他罹患絕症，預計生存期約10-20年。

然而，蘭某飛在水滴籌平台發布的家庭資產信息顯示，其家僅有一套商品房，淨值30至50萬元；家庭另有一輛價值10至15萬元的車輛，顯示為變賣中；此外，平台顯示患者年收入3至5萬元、金融資產10萬元、債務金額100萬元。

蘭某飛11月1日發布籌款信息後，11月6日曬出新居照。（紅星新聞）

對於這套引發質疑的房產，蘭某飛曾在群組聊天中解釋，2024年基本還清父親的生意欠款，後來以60萬元贖回父親此前抵押的房產，並靠自己購入這套商品房。不過，上述解釋未能讓諸多捐贈者滿意，質疑聲也愈演愈烈，不少人向水滴籌方面舉報此事。

由南京大學學生營運的微信公眾號「南哪助手」，曾幫助蘭某飛發布籌款信息。11月6日，該公眾號發文交代蘭某飛就此事予以的公開說明。

蘭某飛在公開說明交代，自己僅在湖北宜昌有房產，並提供一份不動產查詢記錄截圖，至於重慶市不動產登記查詢記錄，表明他名下的確沒有重慶市房屋登記信息。蘭某飛稱，在網上分享的房屋實際是其妹妹所有。

對於善款的去向，蘭某飛稱「抽取24萬水滴籌平台善款，流向其工行卡，存了20萬定期，並未挪用善款買房」。至於存定期的原因，他解釋是因為短時間治療暫時用不上這筆錢，申請到相關治療後才會動用。

水滴籌發布官方說明。（微博＠水滴籌）

11月7日，水滴籌官方微博發布公開聲明，文中指出11月6日平台接到用戶舉報，當天先後兩次向蘭某飛核實，但其均表示不存在隱瞞。11月7日，平台經過多方交叉驗證並第三次向蘭某飛驗證，他最終承認在籌款過程中，存在多次向平台隱瞞家庭房產的情況。

聲明中表示，根據平台規則，已對蘭某飛籌款全部追回，籌得款項278204元將全額退還給捐助人。水滴籌已將蘭某飛列入「籌款人失信」黑名單，永久禁止發起籌款。

此外，通過校友群以及各大興趣群獲得的捐款，蘭某飛也於11月6日晚成立「退款群」，已先後向百餘名此前為其捐款的好友發起轉賬退款。