陝西妻遭夫灌麵湯窒息亡　鄰里曝家暴時傳　家屬：能重判就重判

陝西白水縣39歲女子吳某莉疑於9月4日凌晨遭丈夫李某春以暴力灌麵湯致死。根據家屬描述，事發時吳某莉身上多處傷痕，嘴角帶血，經法醫鑑定證實為麵湯堵塞氣管導致窒息而死。案件已於10月29日移交檢察院，目前等待法院審理。



內媒《紅星新聞》報道，吳某莉的弟弟吳某紅透露，姐姐與丈夫結婚已有20年，育有一子一女，女兒18歲、兒子16歲。夫妻二人在白水縣杜康鎮經營一家「攢勁麵館」，生意在當地口碑甚佳。然而，家屬指出，吳某莉多次在麵館被目擊遭丈夫家暴，顧客間流傳著不少相關傳聞。

夫妻經營的攢勁麵館。（微博@新浪視頻）

家屬表示，吳某莉並未對娘家提及遭遇暴力，但村中商戶與熟人都知悉她時常受丈夫欺凌。8月時，夫妻間曾爆發激烈爭吵，兩家親戚試圖介入調解，最終雙方表面重歸於好，甚至一起去西安旅遊。然而，這段表面的和睦未能阻止最終的悲劇發生。

9月4日凌晨3時許，李某春曾致電岳母，稱與妻子吵架，未透露更多細節。一小時後再次來電稱吳某莉「不行了」。吳家父母迅速趕往麵館，卻發現女兒的遺體趴在廚房案板上，早先一步抵達的救護人員已無法挽救她的生命。

現場跡象顯示，吳某莉的遺體身上布滿淤青，胸前有多處半圓形痕跡，一隻手臂骨折，後背亦有多處傷痕。據家屬透露，遺體狀況讓他們無法接受，「完全看不出原本的樣子」，震驚與悲憤至今難以平息。

報道稱，李某春案發後曾當場跪地，向岳母承認錯誤，並痛哭請求原諒，但家屬表示拒絕接受其說辭。李某春隨後被警方帶走，案件進一步調查中。

警方確認李某春存在家暴行為，並掌握相關監控證據。（微博@新浪視頻）

吳某莉的遺體已於10月1日下葬，其夫家親屬此後曾試圖與吳家達成和解，並要求簽署諒解書，但遭到嚴詞拒絕。吳家明確表示，他們唯一的訴求是法律嚴懲嫌犯，「能重判就重判。」

11月20日，當地警方接受採訪時表示，此案經調查後已於10月29日移交檢察院起訴。警方確認李某春存在家暴行為，並掌握相關監控證據。然而，由於案件已進入起訴程序，公安部門無權透露更多案情細節。

根據吳家提供的白水縣人民檢察院文件顯示，檢方已正式受理此案，並將根據調查結果決定具體罪名及刑罰建議。警方強調，檢方與法院將協調開庭日期，具體時間尚未確定。