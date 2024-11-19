有片｜湖南漢意圖駕車衝入小學當場被捕　大批學生、家長受傷

11月19日早上，湖南常德鼎城區永安小學門前發生汽車撞人事件，多名學生被撞受傷，具體傷亡情況未明。內地傳媒報道，肇事司機並非學生家長，意圖駕車衝入校園，事後現場民眾合力控制他。



湖南常德學校門口發生撞人事件，大批學生跑回校園。（影片截圖）

湖南常德學校門口發生撞人事件，有學生受傷倒地。（影片截圖）

影片顯示，大批小學生在街上驚慌地跑回校園內，有學生手拉着一名倒地的女同學，大喊「救命啊，救命啊」。現場一片混亂，救護車已到場救治傷者。

另有影片顯示，肇事車輛為一輛白色SUV，車頭泵把撞凹。大批民眾圍打一名男子，疑似肇事司機。

《新京報》報道，有附近商戶透露，事發時正是上學高峰期。玉霞街道辦稱，傷者包括學生、家長和保安。肇事司機當場被警方控制，事故原因正在調查。

《讀特新聞》報道，當地有關部門的工作人員稱，肇事司機並非該校學生家長。事發於早上7時許，正值學生入校上課高峰時段，司機駕車意圖衝入校園，撞到保安、學生及多名家長。現場民眾合力阻止肇事者行為並將其控制。警方已到場處理，傷者被送院接受治療，確認無生命危險。

傷者躺地等候救援。（影片截圖）

大批民眾圍打一名男子，疑似肇事司機。（影片截圖）