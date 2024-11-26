台灣棒球隊奪世一　大陸網民興奮喊：證明中國人絕對可以打好棒球

在2024第三屆世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）決賽上，中華台北隊最終以4：0完封日本奪冠，全台歡騰。部分大陸網友相當關注賽事，比賽結束後直呼「再次證明了中國人絕對可以打好棒球」。



中華台北隊最終以4：0完封日本奪冠，全台歡騰。（路透社）

部分大陸網友相當關注賽事，發文評論。（微博）

部分大陸網友相當關注賽事，發文評論。（微博）

部分大陸網友相當關注賽事，發文評論。（微博）

部分大陸網友相當關注賽事，發文評論。（微博）

中華台北在決賽完勝此前豪取27連勝的日本隊，美國職業棒球大聯盟（MLB）官網發文稱「國際棒壇多年來最大冷門」，日本棒球巨星大谷翔平也在社交媒體轉發祝賀帖文。

台媒《TVBS新聞網》報道，中華台北隊24日在12強賽奪冠，是隊史在成棒世界級賽事的首冠，有大陸網友興奮高喊：「中國台北贏了！」、「再次證明了中國人絕對可以打好棒球」、「不得不說，韓國、日本、台灣省都是玩棒子的一把好手」、「問題是沒有台灣隊，只有中國台北隊。」

還有大陸網友稱：「日方居然沒播中國國歌！不知道是不是台灣省的省歌。日本降格了嗎？一個國家居然對戰省隊？」

中華台北隊最終以4：0完封日本奪冠，全台歡騰。（中華棒協）

對此，有台灣網友回應稱：「這次棒球中華隊的隊員有28人，其中13名是原住民，阿美族最多有9人，排灣族3人，泰雅族1人。原住民棒球打得特別好，說這支是『台灣』隊，真的沒毛病」、「就是中華台北！」