台灣女星大陸駕吉利撞成廢鐵　人奇蹟絲毫無損　大喊感謝中國製造

台灣女星劉樂妍移居大陸多年，今年8月才買了一輛車，沒想到才開幾個月就發生嚴重車禍，撞到車頭全毀。



不過她歷經車禍卻沒有受傷，開心大喊「死裡逃生，感謝中國製造」。

劉樂妍在內地駕駛國產車吉利銀河L7出車禍。（微博@劉樂妍）

劉樂妍在內地駕駛國產車吉利銀河L7出車禍。（微博@劉樂妍）

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劉樂妍日前在大陸高速公路上發生車禍，當時車上還載著她的狗狗們，她說車禍當下回神過來：

發現自己手、腳都還在，也沒看見在流血。小狗嚇得尖叫，看了一下牠們叫得還很有力氣，也沒看到血。

劉樂妍駕駛的是電動車，她說車禍時還以為車子會爆炸，躲在高速公路很遠的地方看著車子，一直到救援車抵達，車子都再無異狀，讓她不禁感動說出：

真不敢相信，我居然又死裡逃生了一次。感謝中國製造。感謝祖上18代保佑，感謝吉利銀河L7（車款）的保佑……我活著。

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