全球首例　機器人微創技術治療肺癌於上海一醫院完成

據上海市胸科醫院周五（4日）消息，近日，該院副院長、呼吸病介入診療中心主任孫加源帶領團隊成功展開全球首例支氣管鏡機器人系統引導的經支氣管射頻消融治療，該「機器人+呼吸介入」模式開啟了肺癌微創治療新世界。



據介紹，支氣管鏡機器人是世界呼吸介入領域最新前沿技術，現時，全球僅有少數發達國家實現了成熟應用，主要運用於肺結節的診斷。2023年，孫加源領銜展開一項以經支氣管周圍型肺癌消融技術為核心的臨床試驗。2024年3月，Ion支氣管鏡機器人系統在中國正式上市，並在9月6日在上海市胸科醫院完成首台商業使用產品裝機。

71歲患者王先生術前4個月經體檢發現其右肺上葉磨玻璃結節，懷疑為早期惡性病變。一周多前，孫加源帶領團隊為王先生實施經支氣管冷凍活檢術，術後病理確診肺腺癌。

孫加源為患者進行手術。（上海市胸科醫院）

對於外科手術，王先生有抵觸情緒，孫加源綜合考慮患者和病變的臨床特徵等情況，並與患者充分溝通後，為其定制支氣管鏡機器人系統引導的經支氣管射頻消融治療方案。

得益於機器人系統的靈活性、精確性和穩定性，術中在形狀感知技術和內鏡視野的引導下，醫生操作器械，順利到達目標支氣管，成功將消融針送入病竈內。在經錐形束CT精準確認後，予以射頻消融治療。術後，患者即可下床活動，翌日CT檢查顯示病竈完全覆蓋。

孫加源表示，醫院後續將繼續發揮支氣管鏡機器人系統的優勢，大力開展肺癌經支氣管微創消融技術，不斷提高呼吸系統疾病的經氣道診療水平。