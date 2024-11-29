27歲奧運羽毛球冠軍鄭思維宣布退役　訪港曾讚勉勵港運動員追夢

11月29日，27歲的中國羽毛球混雙奧運冠軍鄭思維，在社交平台寫下長文宣布正式地退出國際賽場。即將在杭州開打的羽聯總決賽，將會是他與黃雅瓊組成「雅思組合」在國際賽場的謝幕演出，兩人今年在巴黎奧運奪下金牌，並長期排名羽毛球混雙世界第一。



許多內地網民雖然不捨得鄭思維，但也祝福他開啟生活的新篇章，迎接人生的新階段。



27歲奧運羽毛球冠軍鄭思維宣布退役，他發長文並搭配這張他向觀眾席舉開雙臂的照片。（微博＠鄭思維）

鄭思維在長文中表示，退出國際賽場這本就是他的人生規劃。無論今年的巴黎奧運會上有沒有圓夢，他都會做出同樣的決定。 ​

鄭思維稱，儘管自己退出國際賽場但不會離開羽毛球，未來會不斷學習豐富自己的其他領域知識。此外，鄭思維強調退出國際賽場，是因為想回歸家庭。

他寫道，他決定離開國際賽場的非常重要的原因就是，他的人生追求是家庭事業兩不誤，「大概也知道我成家比較早，現在也剛剛有了二寶，所以我想回歸家庭了！！！大家都知道，我如果繼續奮戰在一線，一定和家人是聚少離多，我和嘟嘟在一起12年，真正的同居生活是在今年的奧運會之後。所以現在，我覺得是時候轉移我的重心了，事業家庭生活得到平衡才是我的終極目標。」

中國混雙世一鄭思維／黃雅瓊在巴黎奧運奪下金牌。（Getty Images）

長文最後，鄭思維表示，希望大家能夠理解支援他的決定。

1997年2月26日出生的鄭思維，是中國羽毛球國家隊的雙打名將，他與搭檔黃雅瓊組成的「雅思組合」，是當今國際羽壇最優秀的混雙組合。兩人曾3次奪得世錦賽冠軍，2屆奧運會分別獲得1枚金牌和1枚銀牌，此外，「雅思組合」其他榮譽包括亞運會冠軍、湯姆斯杯冠軍等，並且長期排名混雙世界第1。

自從巴黎奧運會奪金後，「雅思組合」便一直休戰至今。而杭州總決賽，「雅思組合」將與蔣正邦/魏雅欣一起，為中國隊衝擊混雙冠軍。

去年的杭州亞運羽毛球混雙決賽，中國的鄭思維/黃雅瓊以2：0贏日本的渡邊勇大/東野有紗得冠軍。（路透社）

與港隊「鄧謝配」有深厚友誼

今年鄭思維曾同國家隊一起訪港，他當時受訪表示，感覺香港的青少年羽毛球運動員很有激情和朝氣，希望他們能夠全力追夢，找到自己喜歡的球星做榜樣。

港隊羽毛球混雙組合「鄧謝配」回港，鄧俊文及謝影雪感謝港人支持，會以努力回報大家。（盧翊銘攝）

鄭思維又提到港隊的混雙組合鄧俊文和謝影雪，指自己10多年與這對對手比賽過至少20多次，形容彼此建立了深厚的友誼，希望對方打得愈來愈好。對於國家隊新一代的羽毛球運動員，他說現時混雙世界排名頭3位的組合都是來自中國隊，顯示他們有實力，希望他們可以繼續接受挑戰，在群雄爭霸的羽毛球壇有自己的地位。