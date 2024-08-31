國家隊訪問｜韻律泳金牌王芊懿姐妹自揭分辨方法　鄭思維談鄧謝配

國家奧運健兒代表團今日（31日）訪港最後一天，下午出發往澳門繼續行程。多名運動員在離港前接受傳媒訪問，其中在花樣游泳團體賽及雙人賽奪得金牌的孖生姊妹王芊懿及王柳懿，自揭如何分辨兩姐妹；而羽毛球混雙冠軍鄭思維則大談過去10多年，與香港着名混雙組合「鄧謝配」的交情；舉重冠軍李發彬則向港人分享榮譽︰「因為我們是一家人，榮譽是共享的。」



王芊懿王柳懿自揭如何分辨兩姐妹

王芊懿、王柳懿姐妹在今屆巴黎奧運會中，摘下花樣游泳（韻律泳）團體賽及雙人賽兩面金牌，並即將升讀香港教育大學教育博士課程。她們表示相當期待香港的校園氛圍，又指深圳的環境及氣候，與香港相當接近，身邊亦有很多講粵語的朋友，形容感覺同樣親切，「在哪都覺得像在一樣。」

有記者忍不住發問「你們倆長得好像，平時怎麼區分？」她們笑說，只要相處一段時間，便會發現姐姐王芊懿的笑容附帶酒窩，而妹妹王柳懿的鼻子右邊則長痣。

鄭思維與「鄧謝配」交戰10多年︰希望他們愈來愈好

羽毛球混合雙打冠軍鄭思維表示，2017年首度來港參加公開賽，便與拍檔黃雅琼一同奪得冠軍，因此對香港的印象深刻。「這邊的羽毛球比賽氛圍非常非常好，很多球迷朋友非常支持我們，所以我們也非常想回來。」

鄭思維又提到來自香港的老對手，今屆無緣獎牌的混雙組合鄧俊文謝影雪。他指，由正式出道起，已與他們交手10多年，包括亞運會決賽及半決賽，估計交戰約23次。「所以我們也是一路一起戰鬥到現在，也建立了比較深厚的友誼，也希望他們愈來愈好。」

李發彬第二次訪港感受深刻︰這次人真的太多

舉重男子61公斤級冠軍李發彬表示，上屆奧運會同樣以代表團成員的身份訪港，惟當時受疫情影響，未能感受到港人熱烈的歡迎，因此他形容今次的印象更深刻。「上一屆過來的話，因為有疫情的影響，沒有那麼多的人。這一次人真的太多了，也特別的激動。」

不過李發彬指，三日的行程確實太短，私人時間不足，因此期望下次以個人身份來港品嚐美食。他並指，相比三年前的「懵懵懂懂」，現在更懂得分享獎牌榮譽，「因為我們是一家人，榮譽是共享的。」