南京大屠殺再添鐵證　士兵日記為「小河裏屍體如山」吃驚

11月29日，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行了2024年新征文物史料的新聞發布會，宣布多件重要文物史料正式入藏，包括日軍士兵的戰時日記、調查報告及反映日軍「慰安婦」制度的照片等。



此次發布會上，最引人注目的文物之一是侵華日軍第十三師團士兵西條榮策的戰時日記。此日記涵蓋了1937年9月25日至1938年1月8日的期間，詳細記錄了西條及其部隊在向南京進軍途中進行的搶劫行為。日記中描述的場景讓人震驚，例如在1938年1月1日，他在日記中寫道：「吃完早飯後，在各小隊長的指揮下，我們進入南京城參觀，四處閒逛之後，在返回的路上我們走錯了路，來到了漢中門，沿著八公里左右的城墻一直走，然後回到了宿舍，當時已經過了五點。首先最吃驚的是城外的小河裏屍體如山……」

日記由上海的陳凱先生幫助紀念館徵集，紀念館按照程序進行鑒定和研究。江蘇省社科院的王衛星研究員指出，這份日記不僅記錄了日軍的侵略行為，還反映了南京大屠殺的慘痛歷史，具有重要的歷史價值。他又指，南京淪陷後，日軍在城內外大肆搜捕放下武器的中國軍人和懷疑是軍人的普通平民，甚至連安全區的警察也不放過。1937年12月16日，日軍把為安全區國際委員會工作的警察和平民2000多人押到漢中門外秦淮河邊進行集體屠殺。上述日記說明，直到1938年1月1日，漢中門外秦淮河邊被日軍屠殺的死難者屍體仍然堆積在河邊。

多件重要文物史料正式入藏。（央視新聞）

包括日軍士兵的戰時日記。（央視新聞）

此外，紀念館還收藏了由日本警視廳建築課課長石井桂撰寫的調查報告《關於上海、南京的防空設施》及調查的原始文件，包括上海至南京中國軍隊防空的各種地圖、防空作戰概要、防空警報鳴放記錄等原始文件等。

該報告記錄了1937年末至1938年初期間，石井在南京等地見到的慘況。他描述了道路兩側屍體的密集程度，「隨著往南京去，道路兩側這種屍體的密度變得極高」，並詳細記錄了南京下關碼頭的屍體情形，「有數千敵兵被我方射殺，其屍體脹鼓鼓地浮在江面上」。他還對屍體的慘狀細致地描述，如「脖子被出色地砍斷，只留下一絲皮與身軀相連，皮有一尺左右，手腳已經不知去向」。他甚至拿南京的悲慘情景與日本關東大地震時的情形比較，「對屍體並不陌生，只是眼前被機槍射殺的屍體，讓我感到戰爭絕對不能輸掉」。

報告記錄了1937年末至1938年初期間，石井在南京等地見到的慘況。（央視新聞）

南京醫科大學教授孟國祥認為，石井桂中國之行目的是調查和收集中國方面的防空資料，為日本擴大侵略提供情報。這些文件記錄了石井桂於1937年底至1938年初在南京等地看到的日軍暴行後的慘狀，具有很高的史料和文物價值。

此外，大東仁先生還在日本幫助紀念館徵集到一組1937年侵華日軍攻佔南京等地的共324張照片，包括「南京站前被炮火擊中的中國房屋殘垣」、「被侵華日軍侵佔後的南京漢中門」、「被侵華日軍侵佔後的南京下關火車站」等。

這些照片有一張寫有「俘虜收容處」字樣，照片中的建築物背景與日本發行的《支那事變紀念寫真帖：昭和十二、十三、十四年世田谷街道部隊》和1953年《畫報近代百年史》中的相關照片背景相似。經比對，研究人員發現，三張照片是由不同角度和時間拍攝的相同地點的場景，即位於南京東郊仙鶴門鎮的「俘虜收容所」。日軍第十六師團師團長中島今朝吾在日記中記載，「在仙鶴門鎮附近集結的約有七八千人。此外，還有人不斷前來投降。處理上述七八千人需要有一個大溝，但很難找到。預定將其分為一兩百人的小隊，領到適當的地方加以處理」，進一步表明了被抓到仙鶴門「俘虜收容處」的眾多中國軍民最終被分批屠殺。

一批反映日軍「慰安婦」性奴隸制度的照片和史料。（央視新聞）

同時，來自珠海的劉昌言先生及其友人幫助紀念館徵集到一批反映日軍「慰安婦」性奴隸制度的照片和史料，包括上海「海乃家」慰安所建築改造圖紙，以及日軍在蘇州、太原、古北口營等地設立慰安所的照片，進一步印證了日軍在中國實施的「慰安婦」制度。

其中一份史料是日本關東軍第六病院棚木軍曹反映日軍後勤情況的原始文件，當中包括的日軍野戰醫院為「慰安婦」所做的體檢表格，記錄了「慰安婦」的種族、屋號、藝名、本名、年齡。據顯示，中國籍「慰安婦」有12人，最小的18歲、最大的36歲。