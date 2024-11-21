曾向中國捐贈南京大屠殺照片　美當舖老闆抵北京旅行首站去看升旗

撰文：孫聖然
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2022年11月，美國當舖老闆埃文·凱爾（Evan Kail）將一本內有30多張南京大屠殺彩色照片的二戰時期相簿，無償捐贈給中國，引發廣泛關注。近日，他乘飛機抵達北京，開啟他的首次中國之旅，第一站就選擇到天安門看升旗儀式。

埃文·凱爾抵達北京。（網上圖片）
埃文·凱爾抵達北京。（齊魯晚報）
埃文·凱爾在天安門觀看升旗儀式。（網上圖片）

綜合內媒報道，上周六（11月16日），埃文·凱爾抵達北京首都國際機場，在向中國捐贈二戰相簿兩周年之際，開啟他的首次中國之旅。現場可見不少前去接機的人，亦有網民在網上表示歡迎，埃文·凱爾稱，「一落地就被中國人的熱情打動了。」

埃文·凱爾稱，今次他是一個人來中國的，打算去北京、天津、上海、南京旅行。抵達北京後，他只休息了一個多小時，就於周日（11月17日）淩晨趕到天安門廣場排隊等候觀看升旗儀式。一名遊客見他衣着單薄，還將自己的軍大衣送給了他。

談及來中國旅行的原因，埃文·凱爾表示，「兩年前我把一本二戰相簿捐贈給了中國，然後收到了回贈的中國瓷器，這件事對我產生了深遠的影響，我從中國和世界各地的許多人那裏收獲了滿滿的正能量，這才是最重要的。」

2022年，凱爾會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）
2022年，凱爾會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）
2022年，凱爾會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）

此前報道，埃文·凱爾2022年8月收到了一本內有30多張南京大屠殺彩色照片的二戰時期相簿，他其後在社交媒體上發布影片，向公眾展示了這本記錄了日軍侵華暴行的相簿，並表達了他希望為這本相簿找到一個合適的歸宿的願望。雖然他曾受到不少死亡威脅，但他不後悔這樣做。

同年11月，埃文·凱爾表示已經將相簿無償捐給了中國駐芝加哥總領事館，領事館也回贈了他一封感謝信和一件中國瓷器，信中稱「日軍上世紀30年代至40年代在中國所犯下的戰爭罪行，是人類歷史上最黑暗的一頁，歷史是當今社會的鏡子，『你的捐贈一定能激勵大家用善良的心去維護和平。』」

埃文·凱爾捐贈相簿前曾稱，由於南京大屠殺照片留下的不多，許多證據都被日軍銷毀，因此預估這些照片會非常非常昂貴。但他不打算買下或賣出，更希望能將這些歷史公開。

相簿中有關南京大屠殺的照片。（Twitter@EvanKail）
相簿中有關南京大屠殺的照片。（Twitter@EvanKail）
相簿中有關南京大屠殺的照片。（Twitter@EvanKail）
中國駐芝加哥總領事館寫給他的信，信中指「你的捐贈一定能激勵大家用善良的心去維護和平」。（Twitter@EvanKail）

埃文·凱爾畢業於明尼蘇達大學，主修日本研究，因此學習過關於南京大屠殺內容，「要知道還有人否定發生過南京大屠殺，那些人的理由是沒有什麼證據。」他認為人們需要通過保留歷史，去學習和討論歷史，才能從錯誤中汲取教訓，「我保證(相簿) 一定不會歸私人收藏家所有，也不會交給日本政府。」

後來，埃文·凱爾接受訪問時稱，「保護歷史是很重要的，你不能拋棄它，你不能抹除它，因為那樣我們就注定會重蹈覆轍」、「所以當我看到這些照片，看到照片里發生的事情時，我認為這是戰爭罪，這應該屬於博物館而非私人收藏，我必須盡我所能，這是我的操守，我的操守告訴我那是沾血的錢，你不能以此牟利。」

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