男子酗酒辱妻致妻離家出走　後遷怒打死父親　獲刑13年上訴被駁回

雲南大理一名男子酗酒後辱罵妻子致其離家外出，還因父親未能制止其妻子離家而多次毆打，造成其父親頸椎骨折、頭面部及四肢損傷致急性呼吸循環衰竭死亡。當地法院一審判決，該男子因犯故意傷害罪獲刑13年，男子提出上訴後法院維持原判。



2023年9月18日，曹某昌酗酒後辱罵妻子致其離家外出，因不滿父親曹某友未能阻止，曹某昌對曹某友進行毆打致其受傷，經住院治療診斷為右側股骨粗隆間骨折、鼻骨骨折和全身多處皮膚淺表擦傷等。

同年10月14日，曹某昌酗酒後回到家中毆打曹某友致其受傷。同年10月21日，曹某昌酗酒後回到家中毆打曹某友，將水壺內的滾水澆至曹某友頭部等處，並將水壺扔至曹某友身上，致曹某昌被燙傷。

同年10月25日淩晨，曹某昌酗酒後回到家中毆打曹某友頭面頸部等處，致使曹某友頸椎骨折、頭面部及四肢損傷致急性呼吸循環衰竭死亡。當日9時許，當地警方將躲藏在家中二樓的曹某昌拘捕。

當地法院一審判決，曹某昌因犯故意傷害罪獲刑13年，他提出上訴後法院維持原判。（視覺中國）

2023年10月26日，曹某昌被刑事拘留，同年12月1日被拘捕。2024年5月15日，雲南省大理白族自治州中級人民法院對曹某昌犯虐待罪、故意傷害罪一案作出判決，認定被告人曹某昌犯故意傷害罪，判處有期徒刑十三年。

宣判後，曹某昌提出上訴。曹某昌上訴稱，原判定性不準，其酗酒後毆打父親，主觀上只是對他進行肉體和精神上的折磨和摧殘，意圖讓他感到痛苦，並無傷害或殺害的故意，其行為應當構成虐待罪；其案發後明知他人報警仍一直在家等待，歸案後如實供述自己罪行，構成自首，原判量刑過重，請求從輕改判。

其辯護人提出，本案是家庭矛盾糾紛引發，曹某昌具有自首情節，且已取得被害人家屬諒解，是初犯、偶犯，建議從輕改判。日前，雲南省高院裁定駁回上訴，維持原判。