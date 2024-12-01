上海婦產後輸血感染愛滋丈夫亦感染　20年後現狀曝光感動網民

內媒《澎湃新聞》報道， 20年前一位上海婦人在醫院輸血時感染愛滋病，直到十年前她再度懷孕時，才被告知已感染，隨後其丈夫亦被確認感染。十年來，她一直以日記的形式記錄生活的變化，現狀曝光後感動不少網民。



小雪背着兒子。（影片截图/澎湃新闻）

小雪儿子散步。（影片截图/澎湃新闻）

1995年，上海的小雪（化名）因產後大出血，在醫院輸血時感染了愛滋病，但本人並未察覺。直到10年後她再度懷孕時，才被告知感染，隨後，丈夫也被確認感染。2005年，他們的兒子通過HIV母嬰阻斷治療順利出生，是上海首例愛滋母嬰阻斷下成功誕生的健康嬰兒。

傑與兒子在婺源徒步。（影片截图/澎湃新闻）

小雪為兒子過生日。（影片截图/澎湃新闻）

2024年12月1日，是第37個世界愛滋病日。她撰文寫道：「只是隨着年齡的增加、本身疾病的進展，傑的身體狀況更不自主，已經完全離不開人了。我自己今年也增加了一些疾病，往返醫院，吃藥看病，就診複診，無限循環，但這些又能怎樣呢，不過是所有普通人的人生常態和現狀罷了。」據小雪介紹，她的兒子也經歷了高考，考取了一個專業尚可的普通本科。

小雪的讀書筆記。（影片截图/澎湃新闻）

丈夫的病情越來越嚴重。（影片截图/澎湃新闻）

不少網民表示，被夫婦的故事感動：「苦難不值得感謝，應該感謝堅強樂觀積極的你們自己」「一早上看的有點難受，生命的無奈和堅強！」「無法想像這樣的事如果降臨到自己身上會怎麼樣，能否也像小雪一樣這麼堅強」「看完了你這一年分享，唯有感慨」。